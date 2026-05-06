RUMO AO PENTA

Vitória tenta encerrar sequência de eliminações contra o Ceará para avançar na Copa do Nordeste

Leão da Barra encara o Vozão nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:00

Erick é uma das esperanças do Vitória para o confronto contra o Ceará Crédito: Victor Ferreira/ECV

Sonhando com o pentacampeonato da Copa do Nordeste, o Vitória terá que exorcizar um fantasma do passado para voltar a levantar a taça. Após cinco eliminações consecutivas para o Ceará na competição, o Leão da Barra reencontra o Vozão nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Barradão, em duelo único pelas quartas de final. A missão é clara: encerrar a sequência negativa e seguir na briga pelo título regional.

Vitória e Ceará já se enfrentaram seis vezes em confrontos eliminatórios da Copa do Nordeste, com ampla vantagem para o time cearense. Nos últimos cinco duelos, o Vozão levou a melhor, eliminando o Rubro-Negro nas quartas de final de 2013, 2014 e 2020, além das semifinais de 2015 e 2021. Para ampliar o retrospecto recente, o Ceará também despachou o Vitória na Copa do Brasil de 2020, o que faz com que a equipe baiana acumule seis eliminações seguidas diante do rival em mata-matas.

Apesar do retrospecto desfavorável recente, há lembranças positivas. Em 1997, na campanha do primeiro título da Copa do Nordeste, o Vitória superou o Ceará em uma semifinal marcante. Após empate por 3x3 no Castelão, o Leão venceu por 3x2 no jogo de volta, no Barradão, com dois gols de Bebeto.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 5

E é justamente no Barradão que o Vitória se apega para tentar mudar a história. Em 2026, o time apresenta bom desempenho como mandante: em 16 jogos, soma dez vitórias, três empates e três derrotas, com 29 gols marcados e apenas nove sofridos, um aproveitamento de 68,7%. A força dentro de casa é vista como um trunfo para quebrar o tabu diante do Ceará.

“O apoio da nossa torcida vai ser fundamental para fazermos um grande jogo. Sabemos que cada jogo da Copa do Nordeste é muito difícil, ainda mais sendo mata-mata em jogo único. Mas estamos preparados para fazer uma grande partida e buscar a classificação. Não só eu, mas todos os meus companheiros precisam fazer um grande jogo. Esse tem que ser o pensamento”, destacou o letral Ramon em entrevista coletiva.



“Estamos fazendo grandes jogos dentro de casa, com um aproveitamento muito bom. Mas contra o Ceará, precisamos estar ainda mais focados por ser uma decisão em jogo único. Pensamos muito nesse título, mas para chegar à final precisamos passar por esse jogo. Temos que encarar essa partida como uma final”, acrescentou.