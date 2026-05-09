MISSÃO DEFINIDA

Em busca de vencer a primeira como visitante, Vitória encara o Fluminense no Maracanã

A bola rola a partir das 18h deste sábado (8)

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de maio de 2026 às 05:00

Vitória viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense e tentar primeiro triunfo como visitante Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória como visitante tem deixado a desejar, mas o Leão viaja ao Rio de Janeiro neste final de semana com a missão de reverter o cenário jogando fora de casa e buscar seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro longe do Barradão. O adversário da vez é o Fluminense, que vai defender o bom momento no Maracanã na partida, válida pela 15ª rodada. A bola rola a partir das 18h deste sábado (8).

Como visitantes, os rubro-negros só não são piores que a Chapecoense quando se trata de campanha jogando fora de casa na Série A. Com apenas dois pontos somados no torneio, a dificuldade de vencer fora de Salvador é tópico incômodo na Toca do Leão, mas não se trata apenas de uma má fase no Brasileirão.

Probabilidade de classificação para a Libertadores 1 de 20

Até então, o Vitória disputou 14 partidas jogando como visitante na temporada. Só saiu de campo com um resultado positivo em duas oportunidades, contra o Barcelona de Ilhéus no Campeonato Baiano e contra o CRB na Copa do Nordeste. Os outros 12 jogos terminaram com seis derrotas e seis empates, o que resulta em um aproveitamento de 28,5% em 2026.

O Vitória está na nona posição na tabela de classificação, com 18 pontos, enquanto o Fluminense é o terceiro, com 26. Para seguir subindo e buscar a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro, o Leão aposta no histórico recente para sair do Maracanã com os três pontos.

A equipe baiana não sabe o que é perder para o Tricolor das Laranjeiras no Rio de Janeiro desde 2017, quando foi superado por 2x1. Desde então, os dois clubes se enfrentaram na capital carioca em três oportunidades, todas pelo Brasileirão. O Leão empatou duas partidas e venceu uma, em 2024.

O retrospecto no Rio de Janeiro, no entanto, é favorável para os cariocas. Como visitante, o Vitória disputou 19 partidas contra o Fluminense, saindo com o triunfo em cinco oportunidades, enquanto empatou outros cinco jogos e foi superado em nove partidas. Considerando todas as competições, foram disputados 43 jogos, com 17 vitórias do Fluminense, 15 empates e 11 resultados positivos para o Vitória.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura já sabe que não vai contar com três jogadores importantes para o confronto. O meia Matheuzinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Erick cumpre gancho por críticas à arbitragem após jogo contra o Athletico-PR e o zagueiro Cacá não viajou com a delegação devido ao alto desgaste físico.

Apesar de Jair Ventura declarar que vai com força máxima para o duelo contra os cariocas, a maratona de jogos pode forçar Ventura a mexer em outras posições do time. “Todas as perdas são significativas. Mas temos que confiar no elenco, quem entra está dando conta”, deu o recado.

Ramon deixou o último jogo machucado e é dúvida para iniciar o confronto. Com a volta de Gabriel Baralhas, há a possibilidade de que o meio de campo também sofra alterações. Para o lugar de Matheuzinho, Ronald e Diego Tarzia são os principais candidatos, enquanto Marinho é o principal candidato a substituir Erick.

Outra possibilidade, comentada até pelo centroavante Renato Kayzer, é jogar com dois centroavantes – como aconteceu diante do Ceará. “Apesar de nós dois sermos jogadores de mobilidade, o Renê tem uma certa velocidade também e isso pode ajudar a nós dois jogarmos juntos na frente. Somos uma equipe de muita imposição física, acho que tem tudo para dar certo se o professor optar por jogar assim”, disse.