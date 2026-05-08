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Vitória por W.O.? O que acontece com o Flamengo após jogo cancelado na Libertadores

Rubro-negro aguarda decisão da Conmebol após partida ser interrompida por violência e falta de segurança na Colômbia

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:10

Torcedores do Independiente Medellín ateiam fogo nas arquibancadas Crédito: Reprodução/OneFootball

O Flamengo deve ser declarado vencedor por W.O., com placar de 3 a 0, diante do Independiente Medellín, após o cancelamento da partida da Libertadores na noite de ontem por questões de segurança. Apesar da expectativa favorável ao clube carioca, a decisão ainda depende da análise da Unidade Disciplinar da Conmebol, que abrirá um procedimento para avaliar oficialmente o caso.

A partida, disputada no estádio Atanasio Girardot, foi interrompida antes dos dois minutos de jogo em meio a um cenário de violência e tensão provocado pela crise enfrentada pelo clube colombiano. Torcedores lançaram bombas, acenderam sinalizadores e entraram em confronto com a polícia, inviabilizando a continuidade do duelo. Depois de cerca de uma hora e dez minutos de paralisação, o confronto acabou cancelado.

Após o ocorrido, o Flamengo se posicionou publicamente. O diretor José Boto afirmou que o time tinha condições de atuar normalmente e cobrou da Conmebol o cumprimento do regulamento. “Como é óbvio, esperamos ganhar estes três pontos”, declarou o dirigente português.

Atual sede do Flamengo, no Rio de Janeiro 1 de 7

O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol prevê que, quando um clube é responsabilizado pela “suspensão definitiva, cancelamento ou abandono de uma partida”, o adversário pode ser declarado vencedor pelo placar de 3 a 0. A norma também abre espaço para sanções extras em situações consideradas graves, levando em conta a estabilidade e a integridade da competição.

Antes da definição oficial, a entidade sul-americana ainda analisará documentos como os relatórios da arbitragem e do delegado da partida, além de laudos das forças de segurança e da defesa apresentada pelo Independiente Medellín.

O Flamengo ainda enfrentará Estudiantes, no dia 20, e Cusco, no dia 26, para fechar sua campanha na chave. Caso os três pontos sejam confirmados antes dessas partidas, o time rubro-negro garantirá vaga nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

A possibilidade de retomada da partida foi descartada. Depois de deixar o estádio, a delegação do Flamengo retornou ao hotel para jantar e embarcou durante a madrugada rumo a Porto Alegre. Neste domingo, a equipe enfrenta o Grêmio, às 19h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O calendário apertado, com jogos a cada três dias, impede uma remarcação.

Independiente Medellín pode sofrer novas punições

O clima de hostilidade já era tratado como preocupação antes mesmo da bola rolar. Durante a reunião de organização do confronto, representantes da Prefeitura de Medellín, integrantes de torcidas e membros do próprio clube colombiano sugeriram que a partida fosse realizada com portões fechados. A proposta, porém, não foi aceita pelo Independiente Medellín.

Diante do risco de confusão, houve reforço no policiamento e instalação de grades de proteção no estádio, medidas que não impediram os tumultos.

A Conmebol já lidou recentemente com situação semelhante. Na Libertadores de 2025, o confronto entre Colo-Colo e Fortaleza, em Santiago, foi interrompido após invasão de torcedores. Cerca de 20 dias depois, em 30 de abril, a entidade confirmou a vitória do clube brasileiro por 3 a 0.