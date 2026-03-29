Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens

Aeronave ficaria à disposição integral da delegação

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 29 de março de 2026 às 11:42

flamengo
Flamengo conquistou Brasileirão e Libertadores em 2025 Crédito: Reprodução | Instagram

O Flamengo trabalha nos bastidores para dar um novo passo na logística do futebol. O clube negocia o aluguel de uma aeronave que ficaria à disposição integral da delegação, com a ideia de reduzir desgaste e ganhar autonomia nas viagens ao longo da temporada.

A expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo. A proposta em discussão prevê um contrato de três a quatro anos. Hoje, o Flamengo já utiliza voos fretados em todos os deslocamentos, mas ainda depende da disponibilidade das companhias aéreas.

Com uma aeronave dedicada, o cenário muda. A ideia é ter o avião baseado no Rio de Janeiro, pronto para uso conforme a necessidade do clube, tanto nas idas quanto nos retornos.

"Vamos garantir 30/35 voos com uma companhia. Se tudo der certo, essa aeronave fica em chão no Rio de Janeiro e só decola quando a gente quiser", afirmou o presidente Bap em entrevista à Flamengo TV.

Leia mais

Imagem - Envolvido em polêmica com Chappell Roan, Jorginho, do Flamengo, mora em mansão de luxo no Rio de Janeiro; fotos

Envolvido em polêmica com Chappell Roan, Jorginho, do Flamengo, mora em mansão de luxo no Rio de Janeiro; fotos

Imagem - Jogador do Flamengo acusa equipe de cantora internacional de abordagem agressiva em hotel

Jogador do Flamengo acusa equipe de cantora internacional de abordagem agressiva em hotel

Imagem - Celular proibido e rotina mais rígida: as novas regras impostas ao elenco do Flamengo

Celular proibido e rotina mais rígida: as novas regras impostas ao elenco do Flamengo

Antes mesmo de avançar na negociação, o clube já vinha ajustando processos internos para tentar minimizar problemas logísticos. A ideia tem sido antecipar o planejamento das viagens e encaixar os deslocamentos de acordo com a rotina de treinos e jogos.

"Essa aeronave poderia prestar serviço para outros clubes, para o Flamengo fica mais barato e é conveniente para todos. Quando o Flamengo está no Rio, a aeronave estaria em chão e poderia voar com outros clubes. O que o Flamengo está comprando é ter a aeronave no chão no dia e na hora que quisermos voar. Sempre trabalhando na busca da excelência, e a logística não é diferente, ainda mais em um ano como esse. Depois da Copa do Mundo vai ser punk", explicou.

Até a parada para a Copa do Mundo, o calendário será apertado. O último compromisso antes da pausa está marcado para 31 de maio. Nesse intervalo, o Flamengo terá 18 partidas e deve percorrer mais de 27 mil quilômetros em compromissos pelo Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

Depois do Mundial, o cenário tende a ser ainda mais exigente, com as competições em fases decisivas e um calendário mais apertado ainda pela paralisação de quase dois meses.

Mais recentes

Imagem - Amistoso: Ancelotti testa mudanças para enfrentar a Croácia

Amistoso: Ancelotti testa mudanças para enfrentar a Croácia
Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
Imagem - Kayzer sente lesão após gol, é substituído no 1° tempo e pode virar desfalque no Vitória

Kayzer sente lesão após gol, é substituído no 1° tempo e pode virar desfalque no Vitória

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas
01

Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Imagem - Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa
02

Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa

Imagem - Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens
03

Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens

Imagem - Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador
04

Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador