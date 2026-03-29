Entenda o que muda no Imposto de Renda 2026 para não cometer erros na declaração

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Maysa Polcri
Publicado em 29 de março de 2026 às 09:30
O prazo de envio da declaração do Imposto de Renda referente ao ano-base 2025 já está aberto e vai até 29 de maio. O período é mais curto que nos anos anteriores, e a expectativa do Fisco é receber cerca de 44 milhões de declarações. Entre as novidades estão mudanças na restituição, novas exigências para ganhos com apostas online e a possibilidade de uso de nome social na declaração.
A forma de cálculo do Imposto de Renda 2026 continua a mesma de anos anteriores. As principais mudanças em relação à declaração de 2025 estão na faixa de isenção — que subiu de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80 no ano passado. Vale lembrar que a ampliação da isenção para quem ganha até R$ 5 mil, em vigor neste ano, só terá impacto nas declarações a partir de 2027.
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Uma das novidades deste ano é a criação de um "cashback" de restituição. A medida permite que os contribuintes isentos de declarar, mas que tiveram impostos retidos na fonte, recebam de forma automática os valores a que têm direito. O pagamento será feito em lote especial, em 15 de julho.
A Receita estima que cerca de 4 milhões de pessoas sejam beneficiadas com o pagamento em "cashback". A restituição terá valor médio de R$ 125 e máximo de R$ 1 mil. Para receber, além de não estar obrigado a declarar em 2025, é preciso possuir CPF regular e ter chave Pix vinculada ao CPF.
Em 2026, a Receita também passa a exigir declaração de ganhos com apostas online. Aquelas pessoas que tiveram ganhos acima de R$ 28.467,20 em bets ou loterias de quota fixa no ano passado deverão declarar. Assim como aqueles que tinham saldo superior a R$ 5 mil em contas de apostas em 31 de dezembro de 2025. Os valores podem gerar cobranças de imposto, a depender da situação do contribuinte.