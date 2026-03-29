DICAS

Entenda o que muda no Imposto de Renda 2026 para não cometer erros na declaração

Prazo de envio é mais curto do que em anos anteriores

Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 09:30

Imposto de Renda 2025. Crédito: Foto: Adobe Stock

O prazo de envio da declaração do Imposto de Renda referente ao ano-base 2025 já está aberto e vai até 29 de maio. O período é mais curto que nos anos anteriores, e a expectativa do Fisco é receber cerca de 44 milhões de declarações. Entre as novidades estão mudanças na restituição, novas exigências para ganhos com apostas online e a possibilidade de uso de nome social na declaração.

A forma de cálculo do Imposto de Renda 2026 continua a mesma de anos anteriores. As principais mudanças em relação à declaração de 2025 estão na faixa de isenção — que subiu de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80 no ano passado. Vale lembrar que a ampliação da isenção para quem ganha até R$ 5 mil, em vigor neste ano, só terá impacto nas declarações a partir de 2027.

Senado vota PL da isenção do imposto de renda 1 de 6

Uma das novidades deste ano é a criação de um "cashback" de restituição. A medida permite que os contribuintes isentos de declarar, mas que tiveram impostos retidos na fonte, recebam de forma automática os valores a que têm direito. O pagamento será feito em lote especial, em 15 de julho.

A Receita estima que cerca de 4 milhões de pessoas sejam beneficiadas com o pagamento em "cashback". A restituição terá valor médio de R$ 125 e máximo de R$ 1 mil. Para receber, além de não estar obrigado a declarar em 2025, é preciso possuir CPF regular e ter chave Pix vinculada ao CPF.

Em 2026, a Receita também passa a exigir declaração de ganhos com apostas online. Aquelas pessoas que tiveram ganhos acima de R$ 28.467,20 em bets ou loterias de quota fixa no ano passado deverão declarar. Assim como aqueles que tinham saldo superior a R$ 5 mil em contas de apostas em 31 de dezembro de 2025. Os valores podem gerar cobranças de imposto, a depender da situação do contribuinte.

Outras mudanças do IR em 2026

Nome social: contribuintes poderão informar nome social na declaração.

Dados de diversidade: formulário terá campo para informar raça e cor do titular e dos dependentes.

Declaração pré-preenchida: ficará disponível desde o primeiro dia do prazo, com mais informações automáticas.

Restituição em quatro lotes: pagamento ocorrerá em quatro etapas, e não mais em cinco.

Prioridade digital: quem usar declaração pré-preenchida e Pix terá prioridade no recebimento.

Restituição terá um lote a menos, sendo paga em quatro datas (veja abaixo).

Quem deve declarar

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584;

Recebeu rendimentos isentos ou tributados na fonte acima de R$ 200 mil;

Teve ganho de capital na venda de bens ou direitos;

Realizou operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou com lucro tributável;

Teve receita rural acima de R$ 177.920;

Possuía bens ou direitos acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro;

Passou à condição de residente no Brasil em 2025;

Possui investimentos ou estruturas financeiras no exterior, como trusts ou offshores.

Calendário de pagamentos