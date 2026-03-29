VIOLÊNCIA

Policial de folga mata vítima e suspeito de assalto após intervir em ação criminosa

Caso foi registrado Butantã, na cidade de São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 08:28

Caso foi registrado em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

A intervenção de um policial militar de folga durante um assalto no Butantã, na cidade de São Paulo, terminou com a vítima morta. O homem de 58 anos foi baleado pelo policial e não resistiu, assim como um dos suspeitos do crime. O outro assaltante conseguiu fugir.

Segundo nota da Polícia Militar, um policial que estava de folga passava pela Rua Sapetuba por volta das 15h04 e presenciou o momento em que dois homens em uma moto anunciaram um assalto a um casal em outra moto. A vítima e um dos suspeitos foram baleados pelo PM. O policial afirmou que houve uma troca de tiros entre ele e os suspeitos.

Já a mulher do homem morto, que não foi ferida, contesta a versão do tiroteio. Ela disse que o PM de folga atirou em seu marido e no suspeito diretamente, conforme noticiado pelo g1 de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a versão dada pelo policial foi de troca de tiros, mas admitiu que as informações podem mudar com a finalização do registro do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).