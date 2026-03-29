Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial de folga mata vítima e suspeito de assalto após intervir em ação criminosa

Caso foi registrado Butantã, na cidade de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de março de 2026 às 08:28

Caso foi registrado em São Paulo
Caso foi registrado em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

A intervenção de um policial militar de folga durante um assalto no Butantã, na cidade de São Paulo, terminou com a vítima morta. O homem de 58 anos foi baleado pelo policial e não resistiu, assim como um dos suspeitos do crime. O outro assaltante conseguiu fugir. 

Segundo nota da Polícia Militar, um policial que estava de folga passava pela Rua Sapetuba por volta das 15h04 e presenciou o momento em que dois homens em uma moto anunciaram um assalto a um casal em outra moto. A vítima e um dos suspeitos foram baleados pelo PM. O policial afirmou que houve uma troca de tiros entre ele e os suspeitos.

Já a mulher do homem morto, que não foi ferida, contesta a versão do tiroteio. Ela disse que o PM de folga atirou em seu marido e no suspeito diretamente, conforme noticiado pelo g1 de São Paulo. 

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a versão dada pelo policial foi de troca de tiros, mas admitiu que as informações podem mudar com a finalização do registro do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A SSP diz ainda que as Polícias Civil e Militar apuram as circunstâncias da morte dos dois homens e que o caso será acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar.

Mais recentes

Imagem - Aposta de apenas R$ 6 acerta tudo e fatura mais de R$ 37 milhões na Mega-Sena

Aposta de apenas R$ 6 acerta tudo e fatura mais de R$ 37 milhões na Mega-Sena
Imagem - Operadoras são multadas por 'sinal de péssima qualidade'

Operadoras são multadas por 'sinal de péssima qualidade'
Imagem - Dois homens morrem após queda de avião de pequeno porte

Dois homens morrem após queda de avião de pequeno porte

MAIS LIDAS

Imagem - Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas
01

Inmet coloca mais de 200 cidades da Bahia em alerta amarelo de chuvas

Imagem - Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa
02

Um alerta financeiro chega hoje (29 de março) e 3 signos começam a sair do sufoco, mas só se fizerem a escolha certa

Imagem - Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens
03

Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens

Imagem - Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador
04

Adolescente de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em rodovia na Região Metropolitana de Salvador