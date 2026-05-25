Lula inicia radioterapia preventiva após retirada de câncer de pele

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Mariana Rios
Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:55
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta segunda-feira (25) um tratamento preventivo de radioterapia superficial após a retirada de um câncer de pele no couro cabeludo.
Segundo informações do jornal O Globo, o procedimento começou no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, durante uma visita já programada pela equipe médica do presidente. A decisão pelo tratamento complementar foi tomada após a remoção de uma lesão do tipo basocelular, realizada em 24 de abril.
Lula e Janja
De acordo com boletim médico citado pelo jornal, a radioterapia tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de recorrência do câncer de pele. Lula deverá passar por 15 sessões de aplicação, cada uma com duração aproximada de dois minutos.
O tratamento não deve alterar a rotina do presidente. Integrantes do governo afirmaram ao jornal que Lula continuará cumprindo normalmente sua agenda oficial e mantendo as atividades de trabalho durante o período das sessões.
O acompanhamento médico segue sendo realizado pelas equipes coordenadas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.
O câncer retirado do presidente era do tipo basocelular, considerado o mais comum entre os cânceres de pele e geralmente associado a baixa agressividade e altas chances de cura quando diagnosticado precocemente.
Após a cirurgia realizada na unidade do Sírio-Libanês em São Paulo, Lula passou a aparecer publicamente utilizando chapéu nos dias seguintes.