SAÚDE

Lula inicia radioterapia preventiva após retirada de câncer de pele

Presidente fará 15 sessões no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, mas seguirá mantendo agenda oficial normalmente

Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:55

Lula em pronunciamento oficial Crédito: Reprodução/ Gov BR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta segunda-feira (25) um tratamento preventivo de radioterapia superficial após a retirada de um câncer de pele no couro cabeludo.

Segundo informações do jornal O Globo, o procedimento começou no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, durante uma visita já programada pela equipe médica do presidente. A decisão pelo tratamento complementar foi tomada após a remoção de uma lesão do tipo basocelular, realizada em 24 de abril.

Lula e Janja 1 de 14

De acordo com boletim médico citado pelo jornal, a radioterapia tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de recorrência do câncer de pele. Lula deverá passar por 15 sessões de aplicação, cada uma com duração aproximada de dois minutos.

O tratamento não deve alterar a rotina do presidente. Integrantes do governo afirmaram ao jornal que Lula continuará cumprindo normalmente sua agenda oficial e mantendo as atividades de trabalho durante o período das sessões.

O acompanhamento médico segue sendo realizado pelas equipes coordenadas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.

O câncer retirado do presidente era do tipo basocelular, considerado o mais comum entre os cânceres de pele e geralmente associado a baixa agressividade e altas chances de cura quando diagnosticado precocemente.