Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula inicia radioterapia preventiva após retirada de câncer de pele

Presidente fará 15 sessões no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, mas seguirá mantendo agenda oficial normalmente

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 12:55

Lula em pronunciamento oficial
Lula em pronunciamento oficial Crédito: Reprodução/ Gov BR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta segunda-feira (25) um tratamento preventivo de radioterapia superficial após a retirada de um câncer de pele no couro cabeludo. 

Segundo informações do jornal O Globo, o procedimento começou no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, durante uma visita já programada pela equipe médica do presidente. A decisão pelo tratamento complementar foi tomada após a remoção de uma lesão do tipo basocelular, realizada em 24 de abril.

Lula e Janja

Janja e Lula por Reprodução
Janja e Lula por Reprodução / Redes Sociais
Lula e Janja por Reprodução
Janja e Lula no desfile de Sete de Setembro por Reprodução
Janja e Lula por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Janja e Lula por Reprodução
Janja, Lula e Alckmin assistem ao desfile de Carnaval usando as cores da rebaixada Acadêmicos de Niterói. por (Foto: Antonio Lacerda/EFE)
Desfile da Portela com Lula e Janja por Anderson Bordê / AgNews
Margareth Menezes e Janja Lula da Silva no velório de Preta Gil por Reprodução/TV Globo
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Brigitte, Macron, Lula e Janja sorridentes por Reprodução/ X
Macron, Lula e Janja por Fabio Charles Pozzebom/Agência Brasil
Lula e Janja com rei Charles III por @lula / Ian Jones
1 de 14
Janja e Lula por Reprodução

De acordo com boletim médico citado pelo jornal, a radioterapia tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de recorrência do câncer de pele. Lula deverá passar por 15 sessões de aplicação, cada uma com duração aproximada de dois minutos.

O tratamento não deve alterar a rotina do presidente. Integrantes do governo afirmaram ao jornal que Lula continuará cumprindo normalmente sua agenda oficial e mantendo as atividades de trabalho durante o período das sessões.

O acompanhamento médico segue sendo realizado pelas equipes coordenadas pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.

O câncer retirado do presidente era do tipo basocelular, considerado o mais comum entre os cânceres de pele e geralmente associado a baixa agressividade e altas chances de cura quando diagnosticado precocemente.

Após a cirurgia realizada na unidade do Sírio-Libanês em São Paulo, Lula passou a aparecer publicamente utilizando chapéu nos dias seguintes.

Tags:

Lula Saúde Politica

Mais recentes

Imagem - Sangue no rosto, apartamento arrumado e medicamentos: boletim traz detalhes sobre morte de Gabriel Ganley

Sangue no rosto, apartamento arrumado e medicamentos: boletim traz detalhes sobre morte de Gabriel Ganley
Imagem - Menina de 11 anos morre após ser jogada em piscina durante brincadeira

Menina de 11 anos morre após ser jogada em piscina durante brincadeira
Imagem - Herdeiro da Riachuelo critica fim da escala 6x1 e dispara: 'Vai impactar no bolso'

Herdeiro da Riachuelo critica fim da escala 6x1 e dispara: 'Vai impactar no bolso'