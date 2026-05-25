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Sangue no rosto, apartamento arrumado e medicamentos: boletim traz detalhes sobre morte de Gabriel Ganley

Corpo foi encontrado por amigo do fisiculturista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:22

Gabriel Ganley
Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

O boletim de ocorrência sobre o caso de Gabriel Ganley trouxe novos detalhes sobre o cenário encontrado no apartamento do influenciador e fisiculturista, na Mooca, Zona Leste de São Paulo. O documento descreve que o imóvel estava organizado, sem sinais aparentes de violência ou luta corporal, apesar de haver vestígios de sangue no local.

Segundo o registro policial, Gabriel foi localizado caído de bruços na cozinha, com o rosto avermelhado e presença de sangue. Ainda assim, a perícia não identificou indícios de invasão, confronto físico ou crime dentro do apartamento.

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, inicialmente como morte suspeita. Posteriormente, o atestado de óbito apontou que o influenciador sofreu morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica, doença em que o músculo do coração se torna anormalmente espesso.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos

Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
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Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Gabriel Ganley por Reprodução

Porta foi arrombada após dias sem contato

Familiares e amigos passaram dias tentando falar com Gabriel sem sucesso. Preocupado com o desaparecimento desde a noite de quinta-feira (21), um amigo decidiu ir até o condomínio onde o influenciador morava.

Funcionários informaram que ele estaria dentro do apartamento. Como as luzes permaneciam acesas e ninguém respondia às mensagens, ligações ou chamados na porta, a entrada foi arrombada com ajuda dos funcionários do prédio.

O amigo, que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e trabalhava com ele, contou à polícia que o último encontro entre os dois aconteceu em uma academia da Mooca, também na quinta-feira, por cerca de 30 minutos.

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Medicamentos foram apreendidos

Durante a perícia, diversos medicamentos encontrados no imóvel foram recolhidos para análise. Segundo o boletim de ocorrência, os itens podem incluir anabolizantes, embora a confirmação oficial ainda dependa da investigação.

O documento também destaca que o apartamento estava limpo e organizado quando os policiais chegaram ao local.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio amigo, que ligou para o 190 após encontrar Gabriel no imóvel.

Mãe disse que jovem estava bem

A mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, viajou do Rio de Janeiro para São Paulo após receber a notícia da morte do filho.

Em depoimento, ela afirmou que havia falado com Gabriel pela última vez na noite de quinta-feira e que ele não relatou sintomas, problemas de saúde ou qualquer mal-estar. Segundo ela, o jovem não possuía histórico de doenças cardíacas.

Quem era Gabriel Ganley

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar conteúdos sobre musculação, alimentação e rotina de treinos. Ele acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube.

No início da carreira, defendia o fisiculturismo natural, sem uso de anabolizantes, e disputou competições nesse modelo entre 2023 e 2024. No ano passado, porém, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar essas substâncias e passou a abordar o tema publicamente nas redes sociais.

Gabriel também tinha histórico no cenário competitivo de Pokémon TCG, chegando a figurar entre os principais jogadores da América Latina e disputando um campeonato mundial nos Estados Unidos.

A morte do influenciador provocou forte repercussão nas redes sociais, com homenagens publicadas por fãs, amigos e nomes ligados ao fisiculturismo.

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Gabriel Ganley

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