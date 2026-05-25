MORTE AOS 22 ANOS

Sangue no rosto, apartamento arrumado e medicamentos: boletim traz detalhes sobre morte de Gabriel Ganley

Corpo foi encontrado por amigo do fisiculturista

Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:22

Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

O boletim de ocorrência sobre o caso de Gabriel Ganley trouxe novos detalhes sobre o cenário encontrado no apartamento do influenciador e fisiculturista, na Mooca, Zona Leste de São Paulo. O documento descreve que o imóvel estava organizado, sem sinais aparentes de violência ou luta corporal, apesar de haver vestígios de sangue no local.

Segundo o registro policial, Gabriel foi localizado caído de bruços na cozinha, com o rosto avermelhado e presença de sangue. Ainda assim, a perícia não identificou indícios de invasão, confronto físico ou crime dentro do apartamento.

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, inicialmente como morte suspeita. Posteriormente, o atestado de óbito apontou que o influenciador sofreu morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica, doença em que o músculo do coração se torna anormalmente espesso.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

Porta foi arrombada após dias sem contato

Familiares e amigos passaram dias tentando falar com Gabriel sem sucesso. Preocupado com o desaparecimento desde a noite de quinta-feira (21), um amigo decidiu ir até o condomínio onde o influenciador morava.

Funcionários informaram que ele estaria dentro do apartamento. Como as luzes permaneciam acesas e ninguém respondia às mensagens, ligações ou chamados na porta, a entrada foi arrombada com ajuda dos funcionários do prédio.

O amigo, que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e trabalhava com ele, contou à polícia que o último encontro entre os dois aconteceu em uma academia da Mooca, também na quinta-feira, por cerca de 30 minutos.

Medicamentos foram apreendidos

Durante a perícia, diversos medicamentos encontrados no imóvel foram recolhidos para análise. Segundo o boletim de ocorrência, os itens podem incluir anabolizantes, embora a confirmação oficial ainda dependa da investigação.

O documento também destaca que o apartamento estava limpo e organizado quando os policiais chegaram ao local.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio amigo, que ligou para o 190 após encontrar Gabriel no imóvel.

Mãe disse que jovem estava bem

A mãe do influenciador, a empresária Clarisse Ganley Christophe, viajou do Rio de Janeiro para São Paulo após receber a notícia da morte do filho.

Em depoimento, ela afirmou que havia falado com Gabriel pela última vez na noite de quinta-feira e que ele não relatou sintomas, problemas de saúde ou qualquer mal-estar. Segundo ela, o jovem não possuía histórico de doenças cardíacas.

Quem era Gabriel Ganley

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel Ganley ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar conteúdos sobre musculação, alimentação e rotina de treinos. Ele acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube.

No início da carreira, defendia o fisiculturismo natural, sem uso de anabolizantes, e disputou competições nesse modelo entre 2023 e 2024. No ano passado, porém, revelou aos seguidores que havia começado a utilizar essas substâncias e passou a abordar o tema publicamente nas redes sociais.

Gabriel também tinha histórico no cenário competitivo de Pokémon TCG, chegando a figurar entre os principais jogadores da América Latina e disputando um campeonato mundial nos Estados Unidos.