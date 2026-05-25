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Amigo arrombou porta e encontrou Gabriel Ganley morto em apartamento após sumiço

Fisiculturista estava sem responder mensagens desde a noite de quinta-feira

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:04

Gabriel Ganley
Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

O corpo do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado dentro do apartamento onde ele morava, no bairro da Mooca, na Zona Leste de São Paulo, após familiares e amigos passarem dias sem conseguir contato com o jovem.

Segundo informações da TV Globo, um amigo decidiu ir até o imóvel depois de ser procurado pela família de Gabriel, preocupada com o desaparecimento dele desde a noite de quinta-feira (21). O influenciador não respondia mensagens nem atendia ligações.

Ao chegar ao condomínio, o amigo foi informado por funcionários de que Gabriel estaria dentro do apartamento. As luzes do imóvel estavam acesas, mas ninguém atendia à porta. Diante da situação, ele arrombou a entrada com ajuda de funcionários do prédio.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos

Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Gabriel Ganley por Reprodução
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Gabriel Ganley por Reprodução

Gabriel foi encontrado morto na cozinha do apartamento, caído de bruços. Conforme o registro policial, o corpo apresentava o rosto avermelhado e vestígios de sangue, mas não havia sinais aparentes de violência ou indícios de luta no local.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio amigo, que ligou para o 190 após encontrar o influenciador sem vida. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, como morte suspeita, inicialmente tratada como morte súbita sem causa aparente.

Durante a perícia realizada no apartamento, agentes apreenderam diversos medicamentos encontrados no imóvel, entre eles substâncias que podem ser anabolizantes, segundo o boletim de ocorrência. Ainda de acordo com a polícia, o apartamento estava limpo e organizado.

Em depoimento, o amigo relatou que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e que os dois trabalhavam juntos. O último encontro presencial aconteceu na noite de quinta-feira, em uma academia na Mooca, onde permaneceram juntos por menos de meia hora.

A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, responsável pelos exames que irão apontar o que provocou a morte do jovem fisiculturista.

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Morto Fisiculturista Gabriel Ganley

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