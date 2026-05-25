TRAGÉDIA

Amigo arrombou porta e encontrou Gabriel Ganley morto em apartamento após sumiço

Fisiculturista estava sem responder mensagens desde a noite de quinta-feira

Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:04

Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

O corpo do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado dentro do apartamento onde ele morava, no bairro da Mooca, na Zona Leste de São Paulo, após familiares e amigos passarem dias sem conseguir contato com o jovem.

Segundo informações da TV Globo, um amigo decidiu ir até o imóvel depois de ser procurado pela família de Gabriel, preocupada com o desaparecimento dele desde a noite de quinta-feira (21). O influenciador não respondia mensagens nem atendia ligações.

Ao chegar ao condomínio, o amigo foi informado por funcionários de que Gabriel estaria dentro do apartamento. As luzes do imóvel estavam acesas, mas ninguém atendia à porta. Diante da situação, ele arrombou a entrada com ajuda de funcionários do prédio.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

Gabriel foi encontrado morto na cozinha do apartamento, caído de bruços. Conforme o registro policial, o corpo apresentava o rosto avermelhado e vestígios de sangue, mas não havia sinais aparentes de violência ou indícios de luta no local.

A Polícia Militar foi acionada pelo próprio amigo, que ligou para o 190 após encontrar o influenciador sem vida. O caso foi registrado no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas, como morte suspeita, inicialmente tratada como morte súbita sem causa aparente.

Durante a perícia realizada no apartamento, agentes apreenderam diversos medicamentos encontrados no imóvel, entre eles substâncias que podem ser anabolizantes, segundo o boletim de ocorrência. Ainda de acordo com a polícia, o apartamento estava limpo e organizado.

Em depoimento, o amigo relatou que conhecia Gabriel havia cerca de quatro anos e que os dois trabalhavam juntos. O último encontro presencial aconteceu na noite de quinta-feira, em uma academia na Mooca, onde permaneceram juntos por menos de meia hora.