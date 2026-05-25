Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolão de dono de lotérica ganhou R$ 168 milhões em sorteio especial da Mega-Sena

Grupo com 100 participantes acertou as seis dezenas em aposta feita no Ceará

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:31

Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena Crédito: Reprodução

O proprietário da Lotérica Aldeota, Alessandro Montenegro, está entre os vencedores do prêmio de R$ 168.170.026,83 da Mega-Sena após participar de um bolão montado no próprio estabelecimento, em Fortaleza. O grupo, formado por 100 apostadores, acertou as seis dezenas do concurso especial comemorativo dos 30 anos da loteria, sorteado no domingo (24).

Cada participante desembolsou R$ 3.139 pela aposta. O valor incluía a cota do bolão, de R$ 2.325,60, além da taxa de serviço cobrada pela lotérica, de R$ 813,96. Além do bolão registrado no Ceará, uma aposta simples feita no Rio de Janeiro também acertou os números sorteados e levou o mesmo valor milionário. As dezenas sorteadas foram: 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena

Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução
1 de 5
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena por Reprodução

Em entrevista ao g1, Alessandro Montenegro explicou que os participantes do bolão não se conhecem e contou que a campanha para venda das cotas começou semanas antes do sorteio. “Ninguém se conhece neste bolão. Nós iniciamos a campanha em 26 de abril e, desde então, estavamos oferecendo para nossos clientes”, afirmou.

Segundo o empresário, os vencedores estão espalhados por diferentes partes do Brasil e até fora do país. Há apostadores premiados em cidades como Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Macapá e municípios do interior do Ceará, além de pessoas que atualmente vivem em Dubai e Nova Iorque.

Leia mais

Imagem - Enem 2026: inscrições abrem hoje (25) e candidatos precisam ficar atentos a detalhe obrigatório

Enem 2026: inscrições abrem hoje (25) e candidatos precisam ficar atentos a detalhe obrigatório

Imagem - Após sorteio especial, Caixa retoma calendário normal da Mega-Sena com prêmio de R$3,5 mi

Após sorteio especial, Caixa retoma calendário normal da Mega-Sena com prêmio de R$3,5 mi

Imagem - Dono de restaurante paga R$ 4 mil para funcionária que foi chamada de “macaca” por cliente

Dono de restaurante paga R$ 4 mil para funcionária que foi chamada de “macaca” por cliente

Tags:

Alessandro Montenegro Bolão Vencedor Dono de Lotérica Ganhou r$ 168 Milhões

Mais recentes

Imagem - Presidente municipal do PL passa mal e morre após partida de futebol

Presidente municipal do PL passa mal e morre após partida de futebol
Imagem - Candidato com nanismo é reprovado em concurso para delegado

Candidato com nanismo é reprovado em concurso para delegado
Imagem - Enem 2026: inscrições abrem hoje (25) e candidatos precisam ficar atentos a detalhe obrigatório

Enem 2026: inscrições abrem hoje (25) e candidatos precisam ficar atentos a detalhe obrigatório