Bolão de dono de lotérica ganhou R$ 168 milhões em sorteio especial da Mega-Sena

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Wendel de Novais
Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:31
O proprietário da Lotérica Aldeota, Alessandro Montenegro, está entre os vencedores do prêmio de R$ 168.170.026,83 da Mega-Sena após participar de um bolão montado no próprio estabelecimento, em Fortaleza. O grupo, formado por 100 apostadores, acertou as seis dezenas do concurso especial comemorativo dos 30 anos da loteria, sorteado no domingo (24).
Cada participante desembolsou R$ 3.139 pela aposta. O valor incluía a cota do bolão, de R$ 2.325,60, além da taxa de serviço cobrada pela lotérica, de R$ 813,96. Além do bolão registrado no Ceará, uma aposta simples feita no Rio de Janeiro também acertou os números sorteados e levou o mesmo valor milionário. As dezenas sorteadas foram: 03, 30, 33, 35, 45 e 47.
Alessandro Montenegro é dono do bolão que ganhou na Mega-Sena
Em entrevista ao g1, Alessandro Montenegro explicou que os participantes do bolão não se conhecem e contou que a campanha para venda das cotas começou semanas antes do sorteio. “Ninguém se conhece neste bolão. Nós iniciamos a campanha em 26 de abril e, desde então, estavamos oferecendo para nossos clientes”, afirmou.
Segundo o empresário, os vencedores estão espalhados por diferentes partes do Brasil e até fora do país. Há apostadores premiados em cidades como Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Macapá e municípios do interior do Ceará, além de pessoas que atualmente vivem em Dubai e Nova Iorque.