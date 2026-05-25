'INAPTO'

Candidato com nanismo é reprovado em concurso para delegado

Matheus Menezes Matos foi considerado “inapto” nos exames biofísicos. Ele recorre da decisão

Metrópoles

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:46

Matheus Menezes Matos Crédito: Reprodução

O advogado Matheus Menezes Matos (foto em destaque), candidato com nanismo que disputa uma vaga para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foi reprovado em mais uma fase do concurso, após ser considerado “inapto” nos exames biofísicos e biomédicos.

Apesar da reprovação, a participação dele no certame segue por decisão judicial provisória. A coluna apurou com a advogada do candidato, Kesia Oliveira, que ele recorre do resultado.