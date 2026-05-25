Candidato com nanismo é reprovado em concurso para delegado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:46
O advogado Matheus Menezes Matos (foto em destaque), candidato com nanismo que disputa uma vaga para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foi reprovado em mais uma fase do concurso, após ser considerado “inapto” nos exames biofísicos e biomédicos.
Apesar da reprovação, a participação dele no certame segue por decisão judicial provisória. A coluna apurou com a advogada do candidato, Kesia Oliveira, que ele recorre do resultado.
Candidato reprovado recorre da decisão