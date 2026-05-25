RACISMO

Dono de restaurante paga R$ 4 mil para funcionária que foi chamada de “macaca” por cliente

Empresa vai pagar indenização por danos morais por ter se omitido

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:30

Justiça Crédito: Imagem gerada por IA

A rede de restaurantes Abraccio foi condenada a pagar indenização de R$ 4 mil a uma funcionária que foi chamada de “macaca” por um cliente durante o horário de serviço. A decisão foi definida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) e mantida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A decisão foi divulgada pelo TST na última sexta-feira (22). A funcionária atuou na rede como atendente entre março de 2019 e novembro de 2021.

Durante um dos atendimentos, um cliente a chamou de “macaca”, disse que não queria ser atendido por ela e perguntou se ela “desbotava”. Uma das testemunhas confirmou o episódio.

A empresa, em sua defesa, afirmou que, após ser informada do desentendimento, disse à empregada que a apoiaria na decisão que tomasse. Segundo a rede, a funcionária pediu apenas para não atender mais aquele cliente e retornou às atividades em outro setor do restaurante.

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O TRT condenou a empresa ao pagamento de indenização de R$ 4 mil. Segundo a sentença, a omissão da empresa, que não encaminhou o ofensor às autoridades responsáveis, causou “sofrimento, indignação e angústia à trabalhadora”.

A condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que entendeu que a empresa foi, no mínimo, negligente ao não intervir na situação nem pedir a retirada do ofensor do local.