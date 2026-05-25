Dono de restaurante paga R$ 4 mil para funcionária que foi chamada de “macaca” por cliente

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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:30
A rede de restaurantes Abraccio foi condenada a pagar indenização de R$ 4 mil a uma funcionária que foi chamada de “macaca” por um cliente durante o horário de serviço. A decisão foi definida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) e mantida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
A decisão foi divulgada pelo TST na última sexta-feira (22). A funcionária atuou na rede como atendente entre março de 2019 e novembro de 2021.
Durante um dos atendimentos, um cliente a chamou de “macaca”, disse que não queria ser atendido por ela e perguntou se ela “desbotava”. Uma das testemunhas confirmou o episódio.
A empresa, em sua defesa, afirmou que, após ser informada do desentendimento, disse à empregada que a apoiaria na decisão que tomasse. Segundo a rede, a funcionária pediu apenas para não atender mais aquele cliente e retornou às atividades em outro setor do restaurante.
Veja motivos que podem levar à justa causa
O TRT condenou a empresa ao pagamento de indenização de R$ 4 mil. Segundo a sentença, a omissão da empresa, que não encaminhou o ofensor às autoridades responsáveis, causou “sofrimento, indignação e angústia à trabalhadora”.
A condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que entendeu que a empresa foi, no mínimo, negligente ao não intervir na situação nem pedir a retirada do ofensor do local.
De acordo com o TRT, o dano foi causado por terceiro que não era completamente estranho à relação trabalhista, por se tratar de um cliente que estava sendo atendido pela empregada.