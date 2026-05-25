NEGÓCIOS

Grupo que faturou R$ 24 bilhões expande rede de postos de gasolina para 3 estados e supera 7 mil funcionários

Companhia aposta em logística e revendedores independentes para ampliar operação pelo Brasil

Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 05:03

Distribuidora Charrua Crédito: Divulgação

O grupo gaúcho Argenta iniciou uma nova fase de expansão da rede de postos Charrua e ampliará a atuação da marca em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O primeiro movimento dessa etapa ocorreu em Divinópolis (MG), onde foi inaugurada uma nova unidade da bandeira.

A companhia vive um momento de forte crescimento. Em 2025, o grupo alcançou faturamento de R$ 24 bilhões, avanço de 35% em relação ao ano anterior, segundo a revista Exame. Atualmente, a operação reúne mais de 7 mil colaboradores, atua em mais de 500 municípios e movimenta acima de 4 bilhões de litros de combustíveis.

Com mais de 500 postos em funcionamento, a Charrua está entre as maiores distribuidoras do país em quantidade de unidades, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A unidade inaugurada em Divinópolis foi aberta em parceria com o Auto Posto e Comércio de Combustíveis Manoel Valinhas e gerou 10 empregos. A expansão também prevê novas operações em Mutum e Lagoa da Prata, em Minas Gerais, além de Avelinópolis, em Goiás, e Barra do Garças, no Mato Grosso.

Além disso, a empresa trabalha na abertura de filiais em Uberlândia (MG), Várzea Grande (MT) e Rio Verde (GO). Parte dessas estruturas deve começar a operar ainda no segundo semestre de 2026.

Estratégia

Para sustentar o avanço em novos estados, a companhia utiliza uma rede logística já instalada, com bases de distribuição em cidades de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. A estratégia mira regiões consideradas importantes para o agronegócio, transporte rodoviário e logística.

A Charrua passou a integrar o grupo Argenta em 2022 e, desde então, vem ampliando a atuação no segmento de postos bandeirados. Diferentemente da SIM Rede, que opera unidades próprias, a marca atua principalmente com revendedores independentes.