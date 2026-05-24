MINAS GERAIS

Gerentes de boate são presos suspeitos de prostituir adolescentes

Investigação aponta que ao menos duas meninas, de 15 e 16 anos, eram levadas para a boate em Campina Verde (MG) para fazer programas

Metrópoles

Publicado em 24 de maio de 2026 às 21:57

Polícia Civil de Minas Gerais

Dois gerentes de uma boate foram presos suspeitos de explorar sexualmente adolescentes em Campina Verde, Minas Gerais. O inquérito da Polícia Civil, concluído na sexta-feira (22), aponta que ao menos duas meninas, de 15 e 16 anos, eram levadas para o local para fazer programas.