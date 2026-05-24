Gerentes de boate são presos suspeitos de prostituir adolescentes

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Metrópoles
Publicado em 24 de maio de 2026 às 21:57
Dois gerentes de uma boate foram presos suspeitos de explorar sexualmente adolescentes em Campina Verde, Minas Gerais. O inquérito da Polícia Civil, concluído na sexta-feira (22), aponta que ao menos duas meninas, de 15 e 16 anos, eram levadas para o local para fazer programas.
Na última quinta-feira (21), a corporação deflagrou a operação Alice, que resultou na prisão preventiva de dois suspeitos: um homem de 60 anos e uma mulher de 49, apontados como gerentes do estabelecimento. Uma terceira investigada, de 39 anos, segue foragida.