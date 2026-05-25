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Após sorteio especial, Caixa retoma calendário normal da Mega-Sena com prêmio de R$3,5 mi

Concurso especial de 30 anos distribuiu mais de R$ 336 milhões para duas apostas vencedoras

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:32

Mega-Sena sorteia novo prêmio
Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal retomará o calendário tradicional da Mega-Sena após o sorteio especial de 30 anos realizado no domingo (24). O próximo concurso acontece na terça-feira (26) e deve pagar prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

O retorno ocorre após a pausa temporária no cronograma regular da loteria para realização do concurso especial 3.010, que concentrou todas as apostas da Mega-Sena nos últimos dias.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O sorteio comemorativo distribuiu R$ 336,3 milhões para duas apostas vencedoras, que dividiram o prêmio principal de R$ 168,1 milhões cada.

As dezenas sorteadas no concurso especial foram: 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

Além dos ganhadores da sena, 590 apostas acertaram a quina e receberam R$ 13.890,02 cada. Outras 37.565 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 311,65.

Segundo a Caixa, a arrecadação total do concurso superou R$ 534 milhões.

Os sorteios da Mega são realizados às terças, quintas e sábados.

Tags:

Mega-sena

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