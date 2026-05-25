LOTERIA

Após sorteio especial, Caixa retoma calendário normal da Mega-Sena com prêmio de R$3,5 mi

Concurso especial de 30 anos distribuiu mais de R$ 336 milhões para duas apostas vencedoras

Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:32

Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal retomará o calendário tradicional da Mega-Sena após o sorteio especial de 30 anos realizado no domingo (24). O próximo concurso acontece na terça-feira (26) e deve pagar prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

O retorno ocorre após a pausa temporária no cronograma regular da loteria para realização do concurso especial 3.010, que concentrou todas as apostas da Mega-Sena nos últimos dias.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

O sorteio comemorativo distribuiu R$ 336,3 milhões para duas apostas vencedoras, que dividiram o prêmio principal de R$ 168,1 milhões cada.

As dezenas sorteadas no concurso especial foram: 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

Além dos ganhadores da sena, 590 apostas acertaram a quina e receberam R$ 13.890,02 cada. Outras 37.565 apostas fizeram a quadra e levaram R$ 311,65.

Segundo a Caixa, a arrecadação total do concurso superou R$ 534 milhões.