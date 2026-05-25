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Enem 2026: inscrições abrem hoje (25) e candidatos precisam ficar atentos a detalhe obrigatório

Prazo segue até 5 de junho

Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:43

Enem 2026: inscrições abrem hoje (25) Crédito: Imagem: LStockStudio | Shutterstock

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2026 começam nesta segunda-feira (25) e seguem abertas até as 23h59 do dia 5 de junho. Os candidatos devem realizar o procedimento exclusivamente pela Página do Participante. As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

Entre os principais alertas para os estudantes está o fato de que até mesmo os candidatos com direito à isenção da taxa precisam se inscrever dentro do prazo. Caso contrário, não poderão participar do exame.

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O valor da taxa de inscrição permanece em R$ 85. O pagamento poderá ser feito até 10 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito e aplicativos bancários, dependendo da instituição financeira.

Têm direito à isenção estudantes da rede pública que estejam concluindo o ensino médio em 2026, além de inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que utilizem a prova para certificação.

Os estudantes concluintes de escolas públicas estarão pré-inscritos automaticamente. Neste caso, será necessário apenas acessar o sistema para confirmar dados e escolher informações como idioma da prova de língua estrangeira e cidade de aplicação.

Podem participar do exame estudantes concluintes do ensino médio, pessoas que já finalizaram os estudos, treineiros e candidatos que desejam obter certificação do ensino médio.

No primeiro dia de provas, os participantes responderão questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. Já no segundo domingo serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.