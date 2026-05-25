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Enem 2026: inscrições abrem hoje (25) e candidatos precisam ficar atentos a detalhe obrigatório

Prazo segue até 5 de junho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:43

É possível controlar a ansiedade para o segundo dia do Enem (Imagem: LStockStudio | Shutterstock)
Enem 2026: inscrições abrem hoje (25) Crédito: Imagem: LStockStudio | Shutterstock

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2026 começam nesta segunda-feira (25) e seguem abertas até as 23h59 do dia 5 de junho. Os candidatos devem realizar o procedimento exclusivamente pela Página do Participante. As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

Entre os principais alertas para os estudantes está o fato de que até mesmo os candidatos com direito à isenção da taxa precisam se inscrever dentro do prazo. Caso contrário, não poderão participar do exame.

Reportagem do CORREIO vira pergunta do Enem 2025

Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução
Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução/CORREIO
Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Enem por Paulo Pinto/ABr
[Edicase]Todo o processo de elaboração e correção da prova do Enem é muito sigiloso e rigoroso (Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock) por Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock
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Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução

O valor da taxa de inscrição permanece em R$ 85. O pagamento poderá ser feito até 10 de junho por boleto, Pix, cartão de crédito e aplicativos bancários, dependendo da instituição financeira.

Têm direito à isenção estudantes da rede pública que estejam concluindo o ensino médio em 2026, além de inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que utilizem a prova para certificação.

Os estudantes concluintes de escolas públicas estarão pré-inscritos automaticamente. Neste caso, será necessário apenas acessar o sistema para confirmar dados e escolher informações como idioma da prova de língua estrangeira e cidade de aplicação.

Podem participar do exame estudantes concluintes do ensino médio, pessoas que já finalizaram os estudos, treineiros e candidatos que desejam obter certificação do ensino médio.

No primeiro dia de provas, os participantes responderão questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. Já no segundo domingo serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.

Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13h, no horário de Brasília.

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Enem

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