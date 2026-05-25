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Presidente municipal do PL passa mal e morre após partida de futebol

Ademar Popeye, tinha 40 anos e representava o partido em Navegantes (SC)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:52

Ademar Popeye tinha 40 anos
Ademar Popeye tinha 40 anos Crédito: Reprodução

Um presidente municipal do Partido Liberal (PL) morreu nesse sábado (23/5) após passar mal depois de uma partida de futebol com amigos. Ademar Pahl Filho, mais conhecido como Ademar Popeye, tinha 40 anos e representava o partido em Navegantes (SC). O falecimento foi informado pela família de Ademar, por meio de uma publicação em seu perfil nas redes sociais, onde ele acumulava mais de 27 mil seguidores.

“Com pesar, comunicamos o falecimento de Ademar Popeye. Sua presença deixará saudades eternas, mas sua história permanecerá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, diz a nota da família.

Ademar Popeye morreu aos 40 anos

Ademar Popeye era dirigente municipal do PL por Reprodução
O partido lamentou a morte por Reprodução
Popeye morreu após partida de futebol por Reprodução
Ademar Popeye tinha 40 anos por Reprodução
Ademar Popeye por Reprodução
1 de 5
Ademar Popeye era dirigente municipal do PL por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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