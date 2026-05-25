'SAUDADES ETERNAS'

Presidente municipal do PL passa mal e morre após partida de futebol

Ademar Popeye, tinha 40 anos e representava o partido em Navegantes (SC)

Metrópoles

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:52

Ademar Popeye tinha 40 anos Crédito: Reprodução

Um presidente municipal do Partido Liberal (PL) morreu nesse sábado (23/5) após passar mal depois de uma partida de futebol com amigos. Ademar Pahl Filho, mais conhecido como Ademar Popeye, tinha 40 anos e representava o partido em Navegantes (SC). O falecimento foi informado pela família de Ademar, por meio de uma publicação em seu perfil nas redes sociais, onde ele acumulava mais de 27 mil seguidores.

“Com pesar, comunicamos o falecimento de Ademar Popeye. Sua presença deixará saudades eternas, mas sua história permanecerá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, diz a nota da família.