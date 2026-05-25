INVESTIGAÇÃO

Financeira fantasma em casa humilde de Salvador transferiu mais de R$ 700 mil para Deolane Bezerra

Relatório aponta movimentação milionária em contas pessoais e empresas ligadas à influenciadora

Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:42

Financeira fanstama foi localizada em Salvador Crédito: Reprodução/Fantástico

Uma casa humilde em Salvador entrou no centro da investigação que levou à prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Segundo o Fantástico, uma financeira registrada no endereço transferiu quase R$ 80 mil para contas pessoais da influenciadora, além de outros R$ 636 mil destinados à empresa Bezerra Comercialização.

De acordo com a investigação, a movimentação financeira chamou atenção porque o imóvel vinculado à empresa é uma residência humilde da capital baiana. Os investigadores suspeitam que a estrutura tenha sido utilizada para ocultar operações financeiras relacionadas ao esquema apurado na Operação Vérnix, que investiga lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital.

Deolane Bezerra 1 de 29

Ainda conforme o relatório policial, mais de R$ 13 milhões circularam pelas contas pessoais de Deolane entre os anos de 2018 e 2022. Além disso, outros R$ 14 milhões teriam sido movimentados por empresas registradas em nome da influenciadora. Durante diligências realizadas na sede da Bezerra Comercialização, os policiais encontraram cartas espalhadas pelo chão e o imóvel vazio, sem qualquer atividade empresarial em funcionamento no momento da operação.

As apurações também indicam que empresas ligadas à influenciadora foram abertas por um contador apontado como profissional de pessoas relacionadas à família Camacho, ligada ao líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho.

Deolane com carrões 1 de 18

Outro nome citado na investigação é o de Everton de Souza, apontado pela polícia como operador financeiro do grupo criminoso. Segundo os investigadores, Deolane mantinha proximidade pessoal e comercial com ele e com um dos supostos gestores fantasmas da transportadora utilizada para movimentar recursos do esquema.