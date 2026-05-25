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Financeira fantasma em casa humilde de Salvador transferiu mais de R$ 700 mil para Deolane Bezerra

Relatório aponta movimentação milionária em contas pessoais e empresas ligadas à influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:42

Financeira fanstama foi localizada em Salvador Crédito: Reprodução/Fantástico

Uma casa humilde em Salvador entrou no centro da investigação que levou à prisão da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Segundo o Fantástico, uma financeira registrada no endereço transferiu quase R$ 80 mil para contas pessoais da influenciadora, além de outros R$ 636 mil destinados à empresa Bezerra Comercialização.

De acordo com a investigação, a movimentação financeira chamou atenção porque o imóvel vinculado à empresa é uma residência humilde da capital baiana. Os investigadores suspeitam que a estrutura tenha sido utilizada para ocultar operações financeiras relacionadas ao esquema apurado na Operação Vérnix, que investiga lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Deolane Bezerra por Reprodução

Ainda conforme o relatório policial, mais de R$ 13 milhões circularam pelas contas pessoais de Deolane entre os anos de 2018 e 2022. Além disso, outros R$ 14 milhões teriam sido movimentados por empresas registradas em nome da influenciadora. Durante diligências realizadas na sede da Bezerra Comercialização, os policiais encontraram cartas espalhadas pelo chão e o imóvel vazio, sem qualquer atividade empresarial em funcionamento no momento da operação.

As apurações também indicam que empresas ligadas à influenciadora foram abertas por um contador apontado como profissional de pessoas relacionadas à família Camacho, ligada ao líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho.

Deolane com carrões

Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram

Outro nome citado na investigação é o de Everton de Souza, apontado pela polícia como operador financeiro do grupo criminoso. Segundo os investigadores, Deolane mantinha proximidade pessoal e comercial com ele e com um dos supostos gestores fantasmas da transportadora utilizada para movimentar recursos do esquema.

A Polícia Civil afirma ainda que o principal elo entre a influenciadora e Marcola seria Paloma Sanches Herbas Camacho, sobrinha do chefe da facção, que atualmente vive em Madri, na Espanha. Segundo os investigadores, não foram identificados serviços compatíveis com os altos valores recebidos por Deolane ao longo do período analisado.

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Deolane Bezerra

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