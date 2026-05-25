TAXA DO TRÁFICO

Da Bolívia, chefe do CV dava ordens para cobrar 'pedágio' na Vasco da Gama

Segundo comerciantes, extorsões continuaram mesmo após a prisão de “Kekeu”, apontado como líder do tráfico no Engenho Velho da Federação

Bruno Wendel

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:00

Casal de traficantes com atuação em Salvador preso na Bolívia Crédito: Reprodução

A ordem do Comando Vermelho (CV) para extorquir comerciantes da Avenida Vasco da Gama atravessava fronteiras. É o que relatam as próprias vítimas. “Eles chegam a mando de ‘Kekeu’, aquele que foi preso na Bolívia. O Forno é dele”, afirma o proprietário de um ponto comercial da região, em referência a Kleber Nóbrega Pereira, preso no último dia 10, na cidade de Santa Cruz de la Sierra.

“E, mesmo com a prisão, nada mudou. As pessoas continuam pagando”, acrescenta a fonte. Apontado como líder do tráfico no Engenho Velho da Federação, Kekeu foi localizado em uma mansão avaliada em R$ 6 milhões durante a Operação Artemis, ação integrada da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), das polícias Federal e Civil, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da polícia boliviana (FELCN).

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O traficante estava acompanhado da mulher, Micaely Santos Silva, que também foi presa. Segundo as investigações, o casal fingia ser empresário na Bolívia e utilizava documentos falsos.

Ainda conforme a polícia, Kekeu comandava o envio de grandes carregamentos de armas e drogas para cidades do sul e sudoeste da Bahia, além de manter atuação criminosa no Rio de Janeiro e em Pernambuco.

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Micaely, por sua vez, seria responsável pela movimentação financeira da facção e pela articulação de um esquema de lavagem de dinheiro utilizado pelo grupo criminoso.