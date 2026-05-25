Da Bolívia, chefe do CV dava ordens para cobrar 'pedágio' na Vasco da Gama

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:00
A ordem do Comando Vermelho (CV) para extorquir comerciantes da Avenida Vasco da Gama atravessava fronteiras. É o que relatam as próprias vítimas. “Eles chegam a mando de ‘Kekeu’, aquele que foi preso na Bolívia. O Forno é dele”, afirma o proprietário de um ponto comercial da região, em referência a Kleber Nóbrega Pereira, preso no último dia 10, na cidade de Santa Cruz de la Sierra.
“E, mesmo com a prisão, nada mudou. As pessoas continuam pagando”, acrescenta a fonte. Apontado como líder do tráfico no Engenho Velho da Federação, Kekeu foi localizado em uma mansão avaliada em R$ 6 milhões durante a Operação Artemis, ação integrada da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), das polícias Federal e Civil, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da polícia boliviana (FELCN).
Comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV
O traficante estava acompanhado da mulher, Micaely Santos Silva, que também foi presa. Segundo as investigações, o casal fingia ser empresário na Bolívia e utilizava documentos falsos.
Ainda conforme a polícia, Kekeu comandava o envio de grandes carregamentos de armas e drogas para cidades do sul e sudoeste da Bahia, além de manter atuação criminosa no Rio de Janeiro e em Pernambuco.
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime
Micaely, por sua vez, seria responsável pela movimentação financeira da facção e pela articulação de um esquema de lavagem de dinheiro utilizado pelo grupo criminoso.
Antes da captura, os dois teriam passado por La Paz, capital boliviana. Ambos possuíam mandados de prisão em aberto no Brasil.