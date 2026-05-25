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Da Bolívia, chefe do CV dava ordens para cobrar 'pedágio' na Vasco da Gama

Segundo comerciantes, extorsões continuaram mesmo após a prisão de “Kekeu”, apontado como líder do tráfico no Engenho Velho da Federação

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09:00

Casal de traficantes com atuação em Salvador preso na Bolívia
Casal de traficantes com atuação em Salvador preso na Bolívia Crédito: Reprodução

A ordem do Comando Vermelho (CV) para extorquir comerciantes da Avenida Vasco da Gama atravessava fronteiras. É o que relatam as próprias vítimas. “Eles chegam a mando de ‘Kekeu’, aquele que foi preso na Bolívia. O Forno é dele”, afirma o proprietário de um ponto comercial da região, em referência a Kleber Nóbrega Pereira, preso no último dia 10, na cidade de Santa Cruz de la Sierra.

“E, mesmo com a prisão, nada mudou. As pessoas continuam pagando”, acrescenta a fonte. Apontado como líder do tráfico no Engenho Velho da Federação, Kekeu foi localizado em uma mansão avaliada em R$ 6 milhões durante a Operação Artemis, ação integrada da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), das polícias Federal e Civil, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da polícia boliviana (FELCN).

Comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV

comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
Avenida Vasco da Gama por Bruno Concha / Secom PMS
Polícia prende quatro acusados de cobrar "pedágio" na Vasco da Gama por Arisson Marinho
Avenida Vasco da Gama por Jefferson Peixoto/Secom
Casal de traficantes com atuação em Salvador preso na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Gerente do CP no Forno, Reinaldo Souza Santos Filho, o Fofão, era amigo dos antigos “patrões” por Foto: Bruno Wendel/CORREIO/Reprodução
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Final de linha do Engenho Velho da Federação por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Engenho Velho da Federação registrou nove tiroteios em 15 dias por Marina Silva/CORREIO
Traficante "Tico" morre em confronto com a polícia no Engenho Velho da Federação por Divulgação
Kléber Nóbrega Pereira, o Kekeu, e José Henrique de Souza Conceição, o Rick, líderes do CP na região por Foto: Bruno Wendel/CORREIO/Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO

O traficante estava acompanhado da mulher, Micaely Santos Silva, que também foi presa. Segundo as investigações, o casal fingia ser empresário na Bolívia e utilizava documentos falsos.

Ainda conforme a polícia, Kekeu comandava o envio de grandes carregamentos de armas e drogas para cidades do sul e sudoeste da Bahia, além de manter atuação criminosa no Rio de Janeiro e em Pernambuco.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Micaely, por sua vez, seria responsável pela movimentação financeira da facção e pela articulação de um esquema de lavagem de dinheiro utilizado pelo grupo criminoso.

Antes da captura, os dois teriam passado por La Paz, capital boliviana. Ambos possuíam mandados de prisão em aberto no Brasil.

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