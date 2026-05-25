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Shopping promove feira de adoção com cães e gatos resgatados e vacinação gratuita em Lauro de Freitas

Evento “Adote no Parque”, em Lauro de Freitas, terá pets disponíveis para adoção responsável, campanha solidária e ação antirrábica

Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:45

Feira tem gatos e cães disponíveis Crédito: Divulgação

Quem deseja adotar um animal de estimação terá uma nova oportunidade no fim de maio em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. No dia 30, das 14h às 18h, o Parque Shopping Bahia realiza mais uma edição do “Adote no Parque”, iniciativa desenvolvida em parceria com a Rede de Mobilização Pela Causa Animal de Lauro de Freitas (REMCA).

O evento reúne cães e gatos resgatados que aguardam um novo lar e busca incentivar a adoção responsável, além de ampliar a conscientização sobre cuidados e bem-estar animal. Os pets disponíveis são acompanhados pela REMCA e muitos já estão castrados, vacinados e socializados.

Animais estarão em feira de adoção em Lauro de Freitas 1 de 8

A proposta vai além de encontrar tutores para os animais. A ação também pretende mostrar como a adoção impacta a vida das famílias que recebem os pets. Uma das participantes do projeto, Gisele, contou a experiência ao adotar o gato Theo. “Adotamos o Theo! Eu amo demais esse gato! Meu pet chegou para alegrar a vida no meu apartamento. Mais um novo membro da família!”, afirmou.

Outra história compartilhada foi a de Alessandra Rosa, que decidiu adotar Armani após perceber que sua cachorra Chanel, também adotada pela REMCA em 2017, precisava de companhia. “Quando chegamos no evento, logo no primeiro contato, não tivemos dúvida e escolhemos nosso companheiro. A adoção, pra mim, sempre é uma experiência emocionante e transformadora. Cada animal carrega uma história, muitas vezes dolorosa, mas ainda assim, quando recebem uma chance, retribuem com muito companheirismo, lealdade e amor”, relatou.

Animais disponíveis

Entre os animais disponíveis nesta edição estão a cadela Ruva, de um ano, de porte pequeno para médio, já castrada, vacinada, vermifugada e sociável com outros cães. Também estarão presentes Elza, resgatada anteriormente em situação crítica, além de outros cães como Pérola, Pretinha e Helena.

Já os gatos disponíveis para adoção incluem Sofia, Yasmin, Denguinho, Bela, Florzinha, Nino e outros filhotes e jovens adultos considerados dóceis, muitos deles já castrados e com exames realizados.

Além da feira de adoção, o público poderá participar de uma ação gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos. A iniciativa será realizada em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses de Lauro de Freitas, no Piso L1 do shopping, próximo à Petz, também das 14h às 18h.

O evento ainda contará com uma campanha solidária para arrecadar itens destinados às ONGs parceiras da causa animal. Os visitantes poderão doar ração, medicamentos veterinários, tapetes higiênicos e cobertores para ajudar no cuidado dos animais resgatados.

Segundo o Parque Shopping Bahia, o projeto já garantiu um novo lar para 188 animais desde sua criação. Apenas na edição realizada em março deste ano, 14 cães e gatos foram adotados.