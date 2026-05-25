TEATRO

Festival de Teatro 60+ abre programação cultural em Salvador com Jackson Costa e artistas veteranos

Projeto “Viva o Teatro – Palco e Ofício” reúne espetáculos, oficinas, exposição e ações formativas até novembro

Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 11:22

Giramundo com Jackson Costa Crédito: Debora 70

Salvador recebe, a partir de 4 de junho, o lançamento do projeto cultural “Viva o Teatro – Palco e Ofício”, iniciativa da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) com produção do Coletivo4. A abertura acontece no Galpão Wilson Mello, no Forte do Barbalho, com o início do Festival de Teatro 60+, que segue até 20 de junho reunindo artistas baianos com mais de 60 anos.

A estreia da programação terá, às 18h30, o encontro “Café com História”, com Rita Assemany e Osvaldo Mil. Em seguida, às 20h, o ator Jackson Costa apresenta o solo “Giramundo”, espetáculo que mistura poesia, música e ritmos de matriz africana em uma reflexão sobre identidade e resistência.

Festival “Viva o Teatro – Palco e Ofício” 1 de 7

O festival reúne sete espetáculos voltados à valorização da trajetória de artistas veteranos e à discussão sobre longevidade e permanência no mercado cultural. Entre os destaques estão “Chiquita com Dendê”, com Rita Assemany, “Musicausos”, apresentado por Osvaldo Mil, o musical “Batatinha”, estrelado por Diogo Lopes Filho, além de “Os Sons que Vêm da Cozinha”, “Outrora” e “Vou Te Contar!”.

Além das apresentações, o projeto terá novas edições do “Café com História”, espaço criado para compartilhar memórias e experiências de artistas da cena baiana.

A iniciativa também investe na formação artística por meio das Oficinas Artísticas com metodologia VIGA. Ao todo, serão oferecidas 130 vagas gratuitas para moradores de Salvador e do interior da Bahia. Os cursos envolvem áreas como teatro, dança, canto coral, produção cultural, iluminação, sonorização, cenografia, figurino e maquiagem. As primeiras inscrições serão abertas em 15 de junho.

Outro destaque será a exposição “Trajes do Teatro Baiano”, com curadoria de Maurício Martins, reunindo figurinos de espetáculos importantes da história teatral do estado. A mostra será aberta em agosto no Forte do Barbalho.

Encerrando o circuito, a Caravana Coletivo4 levará ações formativas e apresentações para o município de Bonito, ampliando o intercâmbio cultural entre a capital e o interior.