Vilarejo rústico no sul da Bahia mistura forró pé de serra, praias paradisíacas e tradição junina

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Mariana Rios
Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:58
Com ruas de areia, clima tranquilo, praias quase intocadas e noites embaladas por forró pé de serra, Cumuruxatiba — ou simplesmente “Cumuru”, como moradores e visitantes costumam chamar — já vive o clima das festas juninas. A vila, localizada no município de Prado, Extremo-sul da Bahia, abre oficialmente o período de São João com a tradicional Trezena de Santo Antônio, realizada entre os dias 1º e 13 de junho.
Misturando fé, cultura popular e o estilo rústico que transformou o destino em um dos mais charmosos do litoral baiano, a celebração reúne moradores, turistas e famílias em torno de missas, apresentações musicais e comidas típicas. Entre coqueirais, falésias e praias de águas calmas, o vilarejo ganha bandeirolas, barracas juninas e muito arrasta-pé.
Além do clima junino: Cumuru atrai visitantes pela simplicidade e natureza
A programação religiosa segue como uma das tradições mais fortes da comunidade, com encontros dedicados a Santo Antônio ao longo dos 13 dias. Já nas praças e espaços públicos, o clima é de interior baiano: licor, milho, amendoim, bolo, sanfona e forró até a madrugada.
Um dos momentos mais aguardados é a bênção e distribuição do tradicional bolo de Santo Antônio, costume preservado há gerações e que ajuda a manter viva a identidade cultural da vila. O encerramento acontece em 13 de junho, dia do santo.
Além do clima junino, Cumuru atrai visitantes pela combinação de simplicidade e natureza preservada. O destino é conhecido pelas pousadas charmosas, pelo ritmo desacelerado, pelos encontros ao pôr do sol e pelas praias extensas cercadas por vegetação nativa. Também é considerado um dos destinos mais seguros e acolhedores do litoral sul da Bahia, especialmente para quem busca um São João mais tranquilo, longe das grandes multidões.
Segundo a secretária de Turismo do Prado, Iracema Ribeiro, a expectativa é de grande movimento durante o período. “A Trezena de Santo Antônio é uma das celebrações mais especiais para Cumuruxatiba. É um momento que une fé, cultura e tradição, além de reforçar o nosso compromisso em oferecer um destino seguro e preparado para receber visitantes de diferentes regiões”, afirma.