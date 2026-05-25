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‘Pedágio do tráfico’: CV cobra até R$ 400 por semana de comerciantes

Cobrança ilegal ocorre há mais de dois anos na avenida; empresários relatam ameaças, fechamento de estabelecimentos e migração para áreas dominadas por facção rival

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 25 de maio de 2026 às 05:00

Lojas fechadas: CV queria R$ 400 por semana
Lojas fechadas: CV queria R$ 400 por semana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Nem aluguel, nem imposto: o valor exigido pelo tráfico virou mais uma despesa fixa para comerciantes da Avenida Vasco da Gama, uma das vias mais movimentadas de Salvador. Segundo denúncias, traficantes do Comando Vermelho (CV) cobram, há mais de dois anos, uma espécie de “pedágio” para autorizar o funcionamento de estabelecimentos na região. A taxa varia conforme o número de portas do imóvel, e o esquema seria coordenado pelo traficante Kleber Nóbrega Pereira, o “Kekeu”.

De acordo com comerciantes ouvidos sob condição de anonimato, a prática criminosa ocorre desde o início de 2024, mesmo após operações policiais e prisões de integrantes da facção. Apesar da ofensiva das forças de segurança, moradores e empresários afirmam que o tráfico reorganizou rapidamente a estrutura e passou a intensificar as cobranças ilegais.

Comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV

comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO
Avenida Vasco da Gama por Bruno Concha / Secom PMS
Polícia prende quatro acusados de cobrar "pedágio" na Vasco da Gama por Arisson Marinho
Avenida Vasco da Gama por Jefferson Peixoto/Secom
Casal de traficantes com atuação em Salvador preso na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Gerente do CP no Forno, Reinaldo Souza Santos Filho, o Fofão, era amigo dos antigos “patrões” por Foto: Bruno Wendel/CORREIO/Reprodução
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Tiroteio no Parque São Brás, no Engenho Velho da Federação por Arisson Marinho/CORREIO*
Final de linha do Engenho Velho da Federação por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Engenho Velho da Federação registrou nove tiroteios em 15 dias por Marina Silva/CORREIO
Traficante "Tico" morre em confronto com a polícia no Engenho Velho da Federação por Divulgação
Kléber Nóbrega Pereira, o Kekeu, e José Henrique de Souza Conceição, o Rick, líderes do CP na região por Foto: Bruno Wendel/CORREIO/Reprodução
‘Zói de Gato’, 'Falcão' e ‘Chokito’: quem sustenta o domínio do CV no Nordeste por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
João Vítor Santos Souza é apontado como líder do CV em Salvador por Reprodução
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
CV promove três ataques e espalha pânico em Tancredo Neves por Bruno Wendel/CORREIO
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Em viela do complexo do Nordeste de Amaralina, Comando Vermelho mantém 'tribunal do crime' por Google Street View/Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho por Arisson Marinho/CORREIO
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comerciantes da Vasco da Gama pagam até R$ 400 por semana ao CV por Bruno Wendel/CORREIO

A extorsão é semanal, varia entre R$ 100 e R$ 400, e o pagamento é feito em dinheiro vivo — o Pix teria sido abolido para evitar rastreamento da polícia. Para definir o valor da taxa, o CV leva em consideração a quantidade de portas do imóvel comercial. “Tem comerciante que funciona com apenas uma porta aberta, porque, se abrir as demais, não consegue pagar”, relata uma fonte.

Até o momento, não existe levantamento público oficial e atualizado indicando exatamente quantos pontos comerciais existem nos cinco quilômetros de extensão da Avenida Vasco da Gama, via que liga a região do Rio Vermelho ao Dique do Tororó e atravessa bairros como Federação, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Brotas e Acupe de Brotas.

Pela extensão, densidade urbana e concentração de comércio, estimativas informais apontam que a avenida reúne centenas de estabelecimentos, entre mercados, farmácias, oficinas, bares, restaurantes, lojas de autopeças, clínicas, galerias, pequenos centros empresariais, depósitos e diversos tipos de serviços.

Coleta

Apesar de os relatos apontarem que as extorsões ocorrem em praticamente todo o sentido Rio Vermelho — já que a avenida corta comunidades controladas pelo CV, como Forno e Canjira, no Engenho Velho da Federação —, a reportagem encontrou denúncias principalmente nos trechos após a entrada do Vale da Muriçoca e no sentido oposto, até o acesso ao Horto Florestal.

Os valores são recolhidos pelos próprios traficantes ou por intermediários. “Primeiro, eles mandam moleques darem o recado. Depois, ligam avisando que vão passar na loja. Dias depois, homens chegam para fazer a coleta”, conta uma das vítimas.

Foi dessa forma que aconteceu em uma loja de tintas há cerca de um mês. “Após os avisos, dois caras chegaram exigindo o valor, mas o dono não estava. Eles disseram que iam voltar”, relata um funcionário, sem dar mais detalhes.

Os empresários afirmam que vivem sob ameaça constante. “Aqui, todo mundo paga. Loja de baterias, oficinas, bares... Quem vai arriscar?”, relata um morador. Quem se recusa a pagar está sujeito a arrombamentos, depredações e até expulsão do ponto comercial.

Há menos de dois meses, uma loja de autopeças para motos e outra de estofados fecharam as portas. “Queriam R$ 400 por semana, e os comerciantes desistiram, porque teriam que pagar ao tráfico cerca de R$ 2 mil por mês, o mesmo valor do aluguel”, conta um comerciante.

Segundo a fonte, a alternativa para muitos é migrar para áreas dominadas pela facção rival do grupo carioca. “Quem pode está saindo daqui e indo para a região do HGE ou para o Dique, porque lá é área do BDM (Bonde do Maluco), que não cobra pedágio, pelo menos até agora”, revela.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) não tem registros atuais dos crimes mencionados e informa que os casos ocorridos no período citado foram elucidados". "Os integrantes do grupo que se passavam por membros de uma organização criminosa, para cometer as extorsões, foram indiciados e presos. As investigações não apontaram a atuação de liderança criminosa sobre o grupo preso", diz a nota.

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