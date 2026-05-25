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Massa de ar polar vai provocar friagem, chuva e queda de temperatura na Bahia; veja previsão

Sistema deve atingir o estado a partir de quinta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:58

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 151 cidades baianas
Massa de ar polar avança e vai provocar frio, chuva e friagem em Salvador e cidades da Bahia Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O avanço de uma massa de ar polar nesta semana vai causar queda de temperatura e chuva em Salvador e no interior da Bahia. A previsão é que o frio comece pelo Sul do Brasil a partir da terça-feira (26) e se espalhe por outros estados.

A massa de ar deve chegar ao Sudeste na quarta-feira (27) e afetar o Centro-Oeste e o Nordeste na quinta-feira (28), segundo a rede de meteorologia Meteored.

Massa de ar polar vai provocar friagem, chuva e queda de temperatura na Bahia

Massa de ar polar vai provocar friagem, chuva e queda de temperatura na Bahia por Meteored
Massa de ar polar vai provocar friagem, chuva e queda de temperatura na Bahia por Meteored
Massa de ar polar vai provocar friagem, chuva e queda de temperatura na Bahia por Meteored
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Massa de ar polar vai provocar friagem, chuva e queda de temperatura na Bahia por Meteored

Na Bahia, as principais cidades afetadas serão no leste e sul do estado. O sistema contribui para uma condição de friagem, com temperaturas entre 19°C e 24°C, enquanto Salvador pode chegar aos 26°C. Também é esperado um aumento das chuvas no sul e leste da Bahia até a porção sul da capital baiana. A previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Veja por onde a friagem vai passar no Brasil

O novo ar polar começa a atuar já na tarde de terça-feira (26) pelo Rio Grande do Sul. Lá, as máximas não devem passar dos 22°C no oeste e dos 15°C na Serra. À noite, os termômetros recuam para valores entre 9°C e 15°C.

Em Santa Catarina e no Paraná, a terça-feira (26) será de frio durante boa parte do dia, com temperaturas máximas variando de 17°C a 22°C, proporcionando sensação mais amena entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Na quarta-feira (27), o núcleo do frio fica entre o Sul do Brasil e o Uruguai. Com isso, as temperaturas caem mais 1°C a 2°C na região. Nas serras e planaltos, os termômetros podem chegar perto de 0°C. A partir da tarde, os ventos do sul levam o ar mais seco e frio ao Sudeste e ao sul do Centro-Oeste.

Na quinta-feira (28), o frio polar avança em direção ao oceano, mas ainda ganha força para baixar as temperaturas no centro-sul e alcançar o leste do Nordeste.

Tags:

Frio

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