NESTA SEMANA

Massa de ar polar vai provocar friagem, chuva e queda de temperatura na Bahia; veja previsão

Sistema deve atingir o estado a partir de quinta-feira (28)

Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:58

Massa de ar polar avança e vai provocar frio, chuva e friagem em Salvador e cidades da Bahia Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O avanço de uma massa de ar polar nesta semana vai causar queda de temperatura e chuva em Salvador e no interior da Bahia. A previsão é que o frio comece pelo Sul do Brasil a partir da terça-feira (26) e se espalhe por outros estados.

A massa de ar deve chegar ao Sudeste na quarta-feira (27) e afetar o Centro-Oeste e o Nordeste na quinta-feira (28), segundo a rede de meteorologia Meteored.

Massa de ar polar vai provocar friagem, chuva e queda de temperatura na Bahia 1 de 3

Na Bahia, as principais cidades afetadas serão no leste e sul do estado. O sistema contribui para uma condição de friagem, com temperaturas entre 19°C e 24°C, enquanto Salvador pode chegar aos 26°C. Também é esperado um aumento das chuvas no sul e leste da Bahia até a porção sul da capital baiana. A previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Veja por onde a friagem vai passar no Brasil

O novo ar polar começa a atuar já na tarde de terça-feira (26) pelo Rio Grande do Sul. Lá, as máximas não devem passar dos 22°C no oeste e dos 15°C na Serra. À noite, os termômetros recuam para valores entre 9°C e 15°C.

Em Santa Catarina e no Paraná, a terça-feira (26) será de frio durante boa parte do dia, com temperaturas máximas variando de 17°C a 22°C, proporcionando sensação mais amena entre o fim da manhã e o meio da tarde.

Na quarta-feira (27), o núcleo do frio fica entre o Sul do Brasil e o Uruguai. Com isso, as temperaturas caem mais 1°C a 2°C na região. Nas serras e planaltos, os termômetros podem chegar perto de 0°C. A partir da tarde, os ventos do sul levam o ar mais seco e frio ao Sudeste e ao sul do Centro-Oeste.