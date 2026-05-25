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Inscrições para 40 vagas de emprego no Metrô Bahia encerram hoje (25)

Metade das oportunidades é destinada exclusivamente para mulheres

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:00

Metrô de Salvador
Metrô de Salvador Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia encerra nesta segunda-feira (25) as inscrições para 40 vagas abertas no cargo de Agente de Atendimento e Segurança (AAS). Do total de oportunidades, 20 são afirmativas para mulheres. 

Os profissionais contratados irão atuar no atendimento aos passageiros nas estações, prestando orientações sobre os serviços do sistema metroviário, organizando o fluxo de acesso de usuários e auxiliando na segurança patrimonial e física de clientes e colaboradores.

Como efetuar o cadastro para vagas no Metrô Bahia

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução
Clique na aba 'Contato' por Divulgação/ CCR
Depois, na área 'Trabalhe Conosco' por Divulgação
Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa por Ulisses Dumas
Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida. por Divulgação CCR Metrô Bahia
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Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br por Reprodução

Entre as atribuições da função também estão o monitoramento das áreas operacionais e a emissão de avisos ao público.

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo. Os candidatos também deverão apresentar bom condicionamento físico, já que o processo seletivo contará com Teste de Aptidão Física (TAF).

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, previdência privada, licença maternidade e paternidade estendidas, auxílio-creche, acesso ao Wellhub, day off de aniversário e participação nos lucros e resultados (PLR).

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site Metrô Bahia, clicar na aba “Contato” e, em seguida, em “Trabalhe Conosco”. O candidato será redirecionado para a plataforma externa de seleção, onde poderá realizar o cadastro e enviar a candidatura.

Tags:

Emprego

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