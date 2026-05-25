Câmara de cidade baiana encerra hoje (25) inscrições para concurso com salários de até R$ 7 mil

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Esther Morais
Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:17
As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Correntina terminam nesta segunda-feira (25). A seleção oferece 10 vagas imediatas e outras 25 para cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 2.250 e R$ 7 mil.
Os interessados devem se inscrever pelo site da banca HC Concursos. As taxas variam de R$ 45 a R$ 120. O concurso contempla cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Veja salários para concurso de Correntina
Entre as funções disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, copeira, vigilante, agente de segurança, assistente técnico de informática, auxiliar contábil, analista jurídico, analista financeiro e procurador.
O cargo com maior salário é o de procurador, com remuneração de R$ 7 mil.
As provas objetivas estão previstas para o dia 5 de julho. Já o cargo de procurador contará também com prova discursiva.
Nível fundamental
Copeira;
Auxiliar de serviços gerais;
Vigilante;
Agente de portaria;
Assistente operacional;
Motorista.
Nível médio
Agente de segurança;
Assistente de controle interno;
Auxiliar contábil;
Assistente parlamentar;
Assistente técnico de informática.
Nível superior
Analista jurídico;
Analista jurídico parlamentar;
Analista técnico financeiro;
Analista de controle interno;
Procurador.