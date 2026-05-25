OPORTUNIDADE

Câmara de cidade baiana encerra hoje (25) inscrições para concurso com salários de até R$ 7 mil

Seleção oferece vagas para níveis fundamental, médio e superior

Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:17

Cidade de Correntina vista de cima Crédito: Divulgação

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Correntina terminam nesta segunda-feira (25). A seleção oferece 10 vagas imediatas e outras 25 para cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 2.250 e R$ 7 mil.

Os interessados devem se inscrever pelo site da banca HC Concursos. As taxas variam de R$ 45 a R$ 120. O concurso contempla cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Veja salários para concurso de Correntina 1 de 3

Entre as funções disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, copeira, vigilante, agente de segurança, assistente técnico de informática, auxiliar contábil, analista jurídico, analista financeiro e procurador.

O cargo com maior salário é o de procurador, com remuneração de R$ 7 mil.

As provas objetivas estão previstas para o dia 5 de julho. Já o cargo de procurador contará também com prova discursiva.

Confira algumas das oportunidades:

Nível fundamental

Copeira;

Auxiliar de serviços gerais;

Vigilante;

Agente de portaria;

Assistente operacional;

Motorista.

Nível médio

Agente de segurança;

Assistente de controle interno;

Auxiliar contábil;

Assistente parlamentar;

Assistente técnico de informática.

Nível superior

Analista jurídico;

Analista jurídico parlamentar;

Analista técnico financeiro;

Analista de controle interno;