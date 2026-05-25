Jovem encontrada morta após ser retirada de casa à força pelo ex na Bahia tem filho de 6 anos

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Wendel de Novais
Publicado em 25 de maio de 2026 às 08:06
Encontrada morta na madrugada do último domingo (24), em uma estrada vicinal no bairro de São Pedoro, em Vitória da Conquista, na Bahia, Yasmin da Silva Santos, 25 anos, deixou um filho de apenas seis anos.
O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio após o corpo da vítima foi localizado em uma estrada vicinal às margens da BA-262, na região do bairro São Pedro
Yasmin teria sido retirada à força da casa de um familiar pelo ex-companheiro poucas horas antes de ser encontrada sem vida. De acordo com informações de policiais, os primeiros relatos apontam que o suspeito não aceitava o término da relação.
De acordo com a polícia, o corpo de Yasmin apresentava marcas semelhantes a disparos de arma de fogo. Equipes da Delegacia de Homicídios do município realizam diligências para localizar o suspeito e esclarecer a dinâmica do crime.
Policiais militares da 78ª CIPM foram acionados após denúncias sobre uma pessoa caída ao solo na região. Quando chegaram ao local indicado, os agentes encontraram a jovem já sem sinais vitais.
A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela perícia e remoção do corpo. Guias periciais também foram expedidas durante a investigação.
A morte de Yasmin causou comoção entre familiares e pessoas próximas, principalmente pelo fato de a jovem deixar um filho pequeno. Até o momento, o suspeito não foi localizado.