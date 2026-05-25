Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem encontrada morta após ser retirada de casa à força pelo ex na Bahia tem filho de 6 anos

Corpo de Yasmin da Silva Santos foi encontrado em estrada vicinal às margens da BA-262

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08:06

Yasmin foi retirada à força de casa e encontrada morta
Yasmin foi retirada à força de casa e encontrada morta Crédito: Reprodução

Encontrada morta na madrugada do último domingo (24), em uma estrada vicinal no bairro de São Pedoro, em Vitória da Conquista, na Bahia, Yasmin da Silva Santos, 25 anos, deixou um filho de apenas seis anos.

O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio após o corpo da vítima foi localizado em uma estrada vicinal às margens da BA-262, na região do bairro São Pedro

Yasmin teria sido retirada à força da casa de um familiar pelo ex-companheiro poucas horas antes de ser encontrada sem vida. De acordo com informações de policiais, os primeiros relatos apontam que o suspeito não aceitava o término da relação.

De acordo com a polícia, o corpo de Yasmin apresentava marcas semelhantes a disparos de arma de fogo. Equipes da Delegacia de Homicídios do município realizam diligências para localizar o suspeito e esclarecer a dinâmica do crime.

Policiais militares da 78ª CIPM foram acionados após denúncias sobre uma pessoa caída ao solo na região. Quando chegaram ao local indicado, os agentes encontraram a jovem já sem sinais vitais.

A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela perícia e remoção do corpo. Guias periciais também foram expedidas durante a investigação.

A morte de Yasmin causou comoção entre familiares e pessoas próximas, principalmente pelo fato de a jovem deixar um filho pequeno. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

Leia mais

Imagem - Motociclista fica gravemente ferido e sofre amputação da perna após acidente na BR-324

Motociclista fica gravemente ferido e sofre amputação da perna após acidente na BR-324

Imagem - ‘Capital do Feijão’ na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste

‘Capital do Feijão’ na Bahia é a cidade mais fria do Nordeste

Imagem - Maus-tratos e abandono de cães são descobertos após denúncia de descarte em fossa

Maus-tratos e abandono de cães são descobertos após denúncia de descarte em fossa

Tags:

Morta A Tiros Yasmin da Silva Santos Retirada À Força de Casa Tinha Filho de 6 Anos

Mais recentes

Imagem - Peça inspirada no livro 'A Pediatra' chega a Salvador em julho

Peça inspirada no livro 'A Pediatra' chega a Salvador em julho
Imagem - Seu cachorro pode estar fazendo pela sua saúde o que dinheiro nenhum consegue

Seu cachorro pode estar fazendo pela sua saúde o que dinheiro nenhum consegue
Imagem - Nova contenção amplia proteção contra deslizamentos no Subúrbio de Salvador; veja

Nova contenção amplia proteção contra deslizamentos no Subúrbio de Salvador; veja