FEMINICÍDIO

Jovem encontrada morta após ser retirada de casa à força pelo ex na Bahia tem filho de 6 anos

Corpo de Yasmin da Silva Santos foi encontrado em estrada vicinal às margens da BA-262

Wendel de Novais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08:06

Yasmin foi retirada à força de casa e encontrada morta Crédito: Reprodução

Encontrada morta na madrugada do último domingo (24), em uma estrada vicinal no bairro de São Pedoro, em Vitória da Conquista, na Bahia, Yasmin da Silva Santos, 25 anos, deixou um filho de apenas seis anos.

O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio após o corpo da vítima foi localizado em uma estrada vicinal às margens da BA-262, na região do bairro São Pedro

Yasmin teria sido retirada à força da casa de um familiar pelo ex-companheiro poucas horas antes de ser encontrada sem vida. De acordo com informações de policiais, os primeiros relatos apontam que o suspeito não aceitava o término da relação.

De acordo com a polícia, o corpo de Yasmin apresentava marcas semelhantes a disparos de arma de fogo. Equipes da Delegacia de Homicídios do município realizam diligências para localizar o suspeito e esclarecer a dinâmica do crime.

Policiais militares da 78ª CIPM foram acionados após denúncias sobre uma pessoa caída ao solo na região. Quando chegaram ao local indicado, os agentes encontraram a jovem já sem sinais vitais.

A área foi isolada para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela perícia e remoção do corpo. Guias periciais também foram expedidas durante a investigação.