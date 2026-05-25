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Paraíso das aves na Bahia começa a sentir efeitos do aquecimento global

Pesquisa na Chapada Diamantina revela impacto direto da temperatura sobre espécies raras,  que podem perder até 94% de áreas adequadas até 2070

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:30

Beija-flor-de-gravata-vermelha está ameaçado
Beija-flor-de-gravata-vermelha está ameaçado Crédito: Divulgação

Um novo estudo científico colocou a Chapada Diamantina no centro das discussões sobre mudanças climáticas e preservação ambiental no Brasil. Pesquisadores brasileiros descobriram que a diversidade de aves diminui à medida que a altitude aumenta na região — e que a temperatura é o principal fator por trás desse fenômeno.

A pesquisa, publicada na revista científica Biodiversity and Conservation, analisou mais de 170 espécies de aves em diferentes áreas da Chapada, entre 400 e 1.300 metros de altitude, em municípios como Lençóis, Mucugê, Andaraí e Palmeiras. Os cientistas identificaram que regiões mais baixas e quentes concentram maior riqueza de espécies, enquanto áreas mais altas apresentam redução significativa da diversidade.

A pesquisa foi conduzida pelos cientistas Maisa Teixeira Alves, Sidnei Sampaio dos Santos, Thiago Nascimento Zanetti, Marcel Silva Lemos, Helder Farias Pereira de Araujo e Henrique Batalha-Filho, ligados principalmente à Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a instituições de pesquisa parceiras - Universidade Estadual de Santa Cruz, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, além do projeto de pesquisa PELD-DIAM e da Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC).

Chapada Diamantina - trilhas e Vale do Pati

Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
Trilha na Chapada Diamantina por Luis Andrade/Pexels
Vila Santo Inácio, em município Gentio do Ouro, na Chapada Diamantina por Reprodução/Oscar Guedes
Rodrigo Santoro visita a Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Rodrigo Santoro na Chapada Diamantina por Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada
Hotel de Lençóis, na Chapada Diamantina, estará lotado no São João por Reprodução
Lençóis, na Chapada Diamantina por Divulgação
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Diego Costa curte férias na Chapada Diamantina por Reprodução Instagram
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
Vale do Pati por Divulgação
O Vale do Pati é considerado o destino mais autêntico da Chapada Diamantina por Wikimedia Commons
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Vale do Pati por Divulgação

Entre as espécies destacadas pelos pesquisadores estão aves endêmicas e raras da Chapada Diamantina, como o beija-flor-gravatinha, conhecido cientificamente como Augastes lumachella, a maria-preta-do-grantsau, Formicivora grantsaui, e o tapaculo-da-chapada-diamantina, Scytalopus diamantinensis.

Segundo os pesquisadores, a Chapada Diamantina funciona como um refúgio climático para espécies sensíveis às alterações ambientais. O alerta é que o avanço do aquecimento global pode empurrar essas aves para áreas cada vez mais altas — onde o espaço disponível é limitado. O estudo cita projeções indicando que algumas espécies típicas das montanhas do leste brasileiro podem perder até 94% de suas áreas adequadas até 2070.

O estudo mostrou que as áreas mais baixas da Chapada Diamantina, onde as temperaturas são mais altas e há mais vegetação, concentram uma quantidade maior de espécies de aves. Já nas regiões mais elevadas — como áreas de campos rupestres e topo de serra — o número de espécies diminui.

Na prática, os pesquisadores descobriram que a Chapada tem mais aves nas áreas de menor altitude. À medida que a subida da serra aumenta e a temperatura cai, a diversidade de espécies diminui.

Além da importância ecológica, a pesquisa reforça o peso da Chapada para o turismo e para a identidade ambiental da Bahia. A presença de aves raras transforma a região em um dos principais destinos de observação de pássaros do país, atraindo pesquisadores e visitantes do Brasil e do exterior. Os autores defendem que os dados sirvam de base para políticas de conservação e monitoramento ambiental diante das mudanças climáticas.

Os pesquisadores alertam que o aquecimento global pode empurrar aves raras da Chapada para áreas cada vez mais altas e frias. O problema é que, no topo das serras, o espaço é limitado. Com menos habitat disponível, essas espécies podem perder áreas de alimentação e reprodução, aumentando o risco de desaparecimento.

Em outras palavras: com o aumento da temperatura, aves típicas da Chapada podem ficar sem lugar para viver. Espécies que hoje habitam regiões frias da serra terão cada vez menos espaço adequado para sobreviver.

Tags:

Aves Mudança Climática Chapada Diamantina Ciência

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