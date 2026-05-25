Corpus Christi é feriado em Salvador? Veja se data garante folga

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Esther Morais
Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:08
O Corpus Christi será celebrado na próxima semana, em 4 de junho, mas a data não é considerada feriado nacional. No Brasil, a comemoração religiosa é classificada como ponto facultativo, embora alguns municípios adotem decreto de feriado local.
Em Salvador, a data é considerada feriado municipal. Com isso, a regra geral prevê dispensa do trabalho. Caso a empresa exija expediente normalmente, o trabalhador pode ter direito ao pagamento em dobro ou a uma folga compensatória, conforme a legislação trabalhista.
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Outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Aracaju, também adotaram decreto de feriado para a data.
O Corpus Christi é uma celebração da tradição católica que homenageia a Eucaristia e a presença de Jesus Cristo. A comemoração ocorre sempre 60 dias após o Domingo de Páscoa.