DISPENSA DO TRABALHO

Corpus Christi é feriado em Salvador? Veja se data garante folga

Celebração acontece na próxima semana

Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:08

Porto da Barra Crédito: Ricardo Freire / Viaje na Viagem

O Corpus Christi será celebrado na próxima semana, em 4 de junho, mas a data não é considerada feriado nacional. No Brasil, a comemoração religiosa é classificada como ponto facultativo, embora alguns municípios adotem decreto de feriado local.

Em Salvador, a data é considerada feriado municipal. Com isso, a regra geral prevê dispensa do trabalho. Caso a empresa exija expediente normalmente, o trabalhador pode ter direito ao pagamento em dobro ou a uma folga compensatória, conforme a legislação trabalhista.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval 1 de 15

Outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Aracaju, também adotaram decreto de feriado para a data.