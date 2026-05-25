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Corpus Christi é feriado em Salvador? Veja se data garante folga

Celebração acontece na próxima semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:08

Porto da Barra
Porto da Barra Crédito: Ricardo Freire / Viaje na Viagem

O Corpus Christi será celebrado na próxima semana, em 4 de junho, mas a data não é considerada feriado nacional. No Brasil, a comemoração religiosa é classificada como ponto facultativo, embora alguns municípios adotem decreto de feriado local.

Em Salvador, a data é considerada feriado municipal. Com isso, a regra geral prevê dispensa do trabalho. Caso a empresa exija expediente normalmente, o trabalhador pode ter direito ao pagamento em dobro ou a uma folga compensatória, conforme a legislação trabalhista.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
1 de 15
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

Outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Aracaju, também adotaram decreto de feriado para a data.

O Corpus Christi é uma celebração da tradição católica que homenageia a Eucaristia e a presença de Jesus Cristo. A comemoração ocorre sempre 60 dias após o Domingo de Páscoa.

Leia mais

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