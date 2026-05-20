ECONOMIA

Jogos do Brasil na Copa 2026 são feriado? Veja regras da CLT para folga

Legislação não garante dispensa automática do trabalho nos dias de partida da Seleção; saiba como negociar banco de horas e evitar descontos no salário

Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:00

Multidão colorida vibra com a partida na TV. Crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O sonho de ver a Seleção Brasileira em campo na Copa de 2026 pode esbarrar no "cartão vermelho" da legislação trabalhista.

Torcida brasileira 1 de 5

Apesar da forte expectativa após a convocação do elenco, a CLT é clara ao determinar que os dias de jogos do Brasil não são considerados feriados e não dão direito à folga automática.

No fim das contas, quem escala a equipe que vai trabalhar ou assistir ao jogo é o patrão, já que a decisão de suspender o expediente é de exclusividade do empregador.

Abandonar as tarefas na hora do apito inicial sem um combinado prévio com a chefia é um risco que não vale a pena.

Esse tipo de falta sem justificativa abre brecha legal para que o empregador desconte o dia de trabalho e ainda aplique punições disciplinares, que vão de advertências por escrito até a suspensão do funcionário.

Juridicamente, a regra não muda. Para assistir às partidas sem dor de cabeça nas finanças, é indispensável alinhar um acordo direto com a liderança ou via sindicato.

Compensação de horas

Para os setores que escolhem flexibilizar a rotina, o banco de horas e o acordo de compensação aparecem como as alternativas mais comuns no mercado atual.

Esse modelo funciona de maneira simples, começando com a pausa temporária do expediente por cerca de duas horas para que a equipe acompanhe a partida.

Em contrapartida, o funcionário assume o compromisso de devolver esse tempo não trabalhado esticando a jornada nos dias anteriores ou posteriores, desde que respeite o limite legal de até duas horas extras por dia.