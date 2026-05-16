Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O "corre" que nunca para: por que quem trabalha por conta própria tem a maior jornada

Dados do IBGE mostram que trabalhadores autônomos  já encaram jornadas maiores do que os de carteira assinada; entenda

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:00

O peso de estar conectado 24 horas por dia reflete no cansaço físico e mental de quem transformou o celular no único escritório.
O peso de estar conectado 24 horas por dia reflete no cansaço físico e mental de quem transformou o celular no único escritório Crédito: N Vaitkevich, Pexels

A ideia de “fim do expediente” ficou cada vez mais distante para milhões de brasileiros. Entre aplicativos, vendas online, freelas e microempreendedorismo, o celular virou escritório permanente e estendeu o trabalho para além do horário comercial.

Bornout

Vida no volante: Para quem faz das ruas o seu escritório, a jornada de trabalho costuma ser longa e solitária, sem hora certa para o fim do expediente por Sami Aksu, Pexels
Limite do corpo: Quando o cansaço vira doença; a síndrome de Burnout atinge cada vez mais brasileiros que não conseguem desligar das obrigações, mesmo fora da empresa por Winstead Tara, Pexels
Mãos à obra: O empreendedorismo doméstico ganha força com as vendas on-line; dentro de casa, o desafio é organizar o espaço entre o lar e a produção por Blue Bird, Pexels
Escritório no bolso: O smartphone trouxe agilidade, mas também a sensação de que o trabalho nunca acaba, acompanhando o profissional até nos momentos de lazer por Rdne, Pexels
Conta na ponta do lápis: Autônomos e freelancers precisam de organização redobrada para gerir os ganhos e equilibrar as finanças no final do mês por Bia Limova, Pexels
1 de 5
Vida no volante: Para quem faz das ruas o seu escritório, a jornada de trabalho costuma ser longa e solitária, sem hora certa para o fim do expediente por Sami Aksu, Pexels

Dados da Pnad Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que os trabalhadores por conta própria já lideram a maior jornada média do país, com 45 horas semanais. O número supera em mais de cinco horas a média registrada entre empregados do setor público e privado, de 39,6 horas.

Leia mais

Imagem - Herança de liberdade: MPF busca descendentes de escravizados que tinham poupança na Caixa

Herança de liberdade: MPF busca descendentes de escravizados que tinham poupança na Caixa

Imagem - Nome limpo por R$ 100: nova regra do Desenrola libera crédito para quem tem dívidas baixas

Nome limpo por R$ 100: nova regra do Desenrola libera crédito para quem tem dívidas baixas

Imagem - Nikolas Ferreira apresenta projeto para ampliar fiscalização sobre contas do Judiciário

Nikolas Ferreira apresenta projeto para ampliar fiscalização sobre contas do Judiciário

Trabalho autônomo lidera as maiores jornadas do Brasil

Os dados revelam uma transformação silenciosa no mercado de trabalho. A busca por flexibilidade e renda extra ampliou o número de autônomos, mas também aumentou o tempo dedicado à atividade profissional.

Na prática cotidiana, o expediente passou a incluir tarefas que antes eram distribuídas dentro das empresas. Além do serviço principal, o trabalhador também responde clientes, divulga produtos, organiza pagamentos, alimenta redes sociais e resolve problemas operacionais.

O resultado aparece nas estatísticas e na rotina. O descanso passou a dividir espaço com notificações, cobranças e demandas que chegam a qualquer hora do dia.

O celular virou escritório permanente

O avanço do trabalho digital mudou a relação entre renda e tempo livre. Motoristas de aplicativo, entregadores, vendedores online e freelancers dependem do celular para praticamente todas as etapas da atividade.

É pelo aparelho que chegam corridas, pedidos, pagamentos, mensagens e novos clientes. A conexão constante criou uma dinâmica em que “estar offline” muitas vezes significa deixar dinheiro na mesa.

A consequência é uma rotina fragmentada, em que o trabalho invade a noite, os finais de semana e até momentos de lazer.

A pressão de estar sempre disponível

A lógica da renda variável também ajuda a explicar jornadas mais longas. Sem salário fixo ou estabilidade, muitos profissionais ampliam as horas trabalhadas para compensar períodos de baixa demanda.

Em vez de encerrar o expediente às 18h, o trabalhador continua disponível para responder mensagens, fechar vendas ou aceitar novos serviços.

A digitalização acelerou esse movimento e consolidou um modelo em que produtividade, atendimento e disponibilidade permanente caminham juntos.

Flexibilidade trouxe autonomia, mas reduziu o tempo livre

O crescimento do trabalho autônomo transformou a dinâmica profissional no Brasil. A liberdade de definir horários e escolher demandas veio acompanhada de uma rotina mais extensa e conectada.

Para muitos brasileiros, o conceito de jornada fixa praticamente desapareceu. O trabalho deixou de ocupar apenas um período do dia e passou a disputar espaço com descanso, lazer e convivência familiar.

Tags:

Trabalhador Autonomo

Mais recentes

Imagem - IPVA Zero: os estados onde você não paga mais imposto para ter um carro elétrico em 2026

IPVA Zero: os estados onde você não paga mais imposto para ter um carro elétrico em 2026
Imagem - Conheça a empresa que tem faturamento bilionário vendendo PF

Conheça a empresa que tem faturamento bilionário vendendo PF
Imagem - Como usar o FGTS para quitar dívidas no Novo Desenrola; veja o passo a passo

Como usar o FGTS para quitar dívidas no Novo Desenrola; veja o passo a passo