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Conheça a empresa que tem faturamento bilionário vendendo PF

Com 20 selos de excelência da ABF e 24 milhões de refeições servidas ao ano, rede acelera em 2026 para consolidar domínio sobre gigantes globais do fast-food.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 16 de maio de 2026 às 11:00

A trajetória da rede Giraffas em 2026 é a prova de que a
A trajetória da rede Giraffas em 2026 é a prova de que a "comida de verdade" é um ativo imbatível no mercado de food service Crédito: Foto: reprodução/LinkedIn

A trajetória da rede Giraffas em 2026 é a prova de que a "comida de verdade" é um ativo imbatível no mercado de food service. O que nasceu em 1981 como uma operação local no Lago Sul, em Brasília, hoje opera como uma engrenagem financeira de nove dígitos que desafia diretamente as multinacionais do setor.

Com um faturamento médio por unidade batendo a marca de R$ 2,5 milhões, a marca capitaneada por Carlos Guerra inicia um novo capítulo de expansão agressiva, unindo a tradição do paladar brasileiro a uma estrutura de escala industrial.

Império do Prato Feito: empresa projeta faturamento bilionário e injeta R$ 60 milhões em expansão e tecnologia

O modelo de negócios estruturado levou a rede nacional de alimentação a atingir a marca de R$ 1 bilhão em faturamento. por Foto: reprodução/LinkedIn
A padronização dos processos operacionais e o suporte contínuo aos franqueados sustentam o crescimento acelerado da empresa. por Foto: reprodução/LinkedIn
Novas unidades operam sob rígidos critérios de gestão que atraem investidores interessados no segmento de alimentação rápida. A estratégia de captação impulsiona a presença da marca em diferentes regiões do país por Foto: reprodução/LinkedIn
Com 20 selos de excelência da ABF e 24 milhões de refeições servidas ao ano, rede brasiliense acelera em 2026 para consolidar domínio sobre gigantes globais do fast-food. por Foto: reprodução/LinkedIn
O faturamento bilionário reflete a sólida aceitação do cardápio e a força da identidade visual nos centros comerciais. por Foto: reprodução/LinkedIn
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O modelo de negócios estruturado levou a rede nacional de alimentação a atingir a marca de R$ 1 bilhão em faturamento. por Foto: reprodução/LinkedIn

A Chancela do mercado e o "oscar" do franchising

O sucesso da rede não se mede apenas pelo volume de vendas, mas pela solidez da sua gestão. Recentemente, o Giraffas alcançou um marco histórico: a 20ª conquista do Selo de Excelência em Franchising pela ABF. Na prática, o prêmio funciona como um selo de confiança que atesta a saúde logística e a rentabilidade do modelo de negócio perante os franqueados.

Para Carlos Guerra, fundador e CEO, o reconhecimento é um termômetro da consistência da marca. "Reflete a confiança dos nossos franqueados e a evolução do nosso modelo, fortalecendo a parceria com quem está na ponta do negócio", pontua o executivo.

Esse prestígio serve de base para o robusto plano de investimentos que a rede executa este ano.

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O Plano de guerra para 2026: expansão e dados

A estratégia de crescimento para o biênio atual é ambiciosa e está dividida em três pilares financeiros claros:

Expansão física: serão investidos R$ 20,8 milhões exclusivamente destinados à abertura de novas unidades pelo Brasil.

Marketing e branding: R$ 30 milhões para fortalecer a conexão com o consumidor e a presença de marca.

Transformação digital: R$ 8,5 milhões em soluções de autoatendimento, CRM e inteligência de dados.

Eduardo Guerra, Diretor de Expansão, reforça que o foco é o crescimento sustentável. "Combinamos inovação com a proximidade ao consumidor, gerando valor estratégico em todo o país", afirma.

A rede planeja expandir internacionalmente, e inaugurar cerca de 30 novas unidades no Paraguai em médio prazo.

Da lanchonete ao ecossistema digital

A longevidade do Giraffas reside na sua capacidade camaleônica de adaptação. A rede, que migrou com sucesso das lojas de rua para as praças de alimentação dos shoppings, agora aposta em formatos ágeis e alta tecnologia.

uso de inteligência de dados para personalizar o cardápio e otimizar a operação mostra que o grupo entendeu o novo jogo do varejo: manter a essência do "arroz com feijão" brasileiro, mas entregá-lo com eficiência e a velocidade exigidas pelo ritmo digital contemporâneo.

Tags:

Brasil Economia Brasília Fast Food Giraffas

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