GASTRONOMIA

Salvador Restaurant Week transforma seleções campeãs da Copa em menus temáticos a partir de R$ 59,90

Festival reúne mais de 100 restaurantes entre 14 de maio e 14 de junho, com experiências gastronômicas inspiradas em países campeões, ídolos e momentos históricos



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:00

Prato do Genaro para o Restaurante Week 2026 Crédito: divulgação

Com o tema “A cozinha dos campeões”, a 27ª edição da Salvador Restaurant Week vai homenagear países que já conquistaram a Copa do Mundo. Entre 14 de maio e 14 de junho, mais de 100 restaurantes da capital baiana vão oferecer menus inspirados em nações campeãs do futebol mundial, com referências a jogadores históricos, seleções e momentos marcantes das Copas.

A proposta desta edição é unir gastronomia e futebol por meio de pratos inspirados em países como Brasil, Itália, Alemanha, França, Argentina, Espanha, Inglaterra e Uruguai. Os menus devem trazer releituras de clássicos dessas culinárias, além de homenagens a ídolos do esporte e episódios históricos dos mundiais.

Restaurante Week 2026 1 de 11

Entre as referências previstas estão nomes como Pelé, Ronaldo Fenômeno, Maradona, Michel Platini e Lionel Messi, além de menções a seleções e momentos emblemáticos, como “Final de 98”, “Azzurra”, da Itália, e “Celeste Olímpica”, do Uruguai. Os restaurantes também vão desenvolver pratos inspirados em Copas históricas, como as de 1958, 1970, 1998 e 2002.

Além da temática especial, o festival mantém a proposta de oferecer menus completos, com entrada, prato principal e sobremesa, a preços fixos. O Menu RW Tradicional custa R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. O Menu Plus sai por R$ 73,90 no almoço e R$ 94,90 no jantar. Já o Menu Premium será vendido por R$ 99 no almoço e R$ 119 no jantar.

Em todas as categorias, os clientes poderão acrescentar R$ 2, de forma opcional, para doação às Obras Sociais Irmã Dulce, instituição beneficiada nesta edição.

Pelo segundo ano consecutivo, o Ecad participa da Salvador Restaurant Week reforçando a importância da música ambiente em bares e restaurantes e alertando sobre a necessidade do licenciamento correto para pagamento dos direitos autorais pela execução pública.

Todas as informações sobre restaurantes participantes, horários de funcionamento, menus e valores estão disponíveis no site oficial do festival: Restaurant Week Brasil.

As novidades também podem ser acompanhadas no perfil oficial do evento no Instagram: @salvadorrestaurantweek.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DE RESTAURANTES Salvador Restaurant Week reúne mais de 100 restaurantes com menus a preços fixos; veja lista

Serviço

Evento – 27ª edição da Salvador Restaurant Week

Período – 14 de maio a 14 de junho de 2026

Valor dos menus

Menu Week Convencional: R$ 59,90 no almoço; e R$ 74,90 no jantar.

Menu Week Plus: R$ 73,90 no almoço; e R$ 94,90 no jantar.

Menu Week Premium: R$ 99 no almoço; e R$ 119 no jantar.

Ação social - R$ 2, por menu, para as Obras Sociais Irmã Dulce

O festival é apresentado pelo Salvador Shopping, com o patrocínio da Coca Cola. Harmonização: Rap10. Ativação: ECAD e Getnet. Apoio: Rede UNIFTC e Moura Dubeux. O festival conta ainda conta com as parcerias da Claro, do jornal Correio* e da GFM 90. A instituição beneficiada na ação social desta edição são as Obras Sociais Irmã Dulce. A SRW é uma realização da Brasil Restaurant Week e da Licia Fabio Produções.