ECONOMIA

Salvador ganha novo empreendimento de alto padrão com 46 unidades no Caminho das Árvores

Projeto Iconic Caminho das Árvores reúne apartamentos de 3 suítes em 125 m², reforça mercado de luxo e aposta em localização estratégica para atrair moradores e investidores

Estúdio Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 14:43

Sacada Crédito: Divulgação

O mercado imobiliário de alto padrão em Salvador tem direcionado seu olhar para projetos cada vez mais segmentados, que atendem a estilos de vida específicos e ampliam o potencial de valorização. É dentro desse movimento que surge o Iconic Caminho das Árvores, novo empreendimento da BWA e MP Incorporação, que aposta na união entre arquitetura autoral, exclusividade e experiências voltadas ao bem-estar.

Localizado no Caminho das Árvores, um dos bairros mais valorizados da capital baiana, o empreendimento combina a tranquilidade de uma região marcada por áreas verdes e praças com a conveniência de estar próximo aos principais serviços da cidade. A proposta dialoga diretamente com um público que busca qualidade de vida sem abrir mão da centralidade.

Com apenas 46 unidades de 3 suítes com 125,14m² de área privativa, o Iconic se posiciona como um produto raro no mercado, reforçando o conceito de exclusividade. O projeto arquitetônico se destaca pelas curvas orgânicas e linguagem contemporânea, criando uma identidade visual marcante e alinhada às tendências atuais da arquitetura.

Iconic 1 de 5

Além da estética, o empreendimento se diferencia pela forma como estrutura suas áreas comuns, priorizando nichos específicos de comportamento e interesse. A presença de uma quadra de beach tennis — ainda pouco comum em empreendimentos residenciais com esse perfil —, espaços dedicados ao pilates, academia completa, sala de massagem, confraria com bilhar e um sofisticado beauty place reforçam o compromisso com o autocuidado, o esporte e o bem-estar.

A proposta vai além de oferecer um apartamento amplo e confortável: trata-se de criar um ambiente onde o lazer, a saúde e a convivência estejam integrados ao cotidiano de forma prática e qualificada.

Potencial de investimento

Outro ponto de destaque é o potencial de investimento. O Iconic Caminho das Árvores chega ao mercado também como uma oportunidade estratégica, com condições comerciais pensadas especialmente para o público investidor. A combinação entre localização privilegiada, baixa oferta de unidades e diferenciais únicos tende a fortalecer a atratividade e a valorização do empreendimento ao longo do tempo.

Segundo os incorporadores, o projeto nasce de uma escuta atenta às demandas contemporâneas. A proposta foi desenvolver um produto que equilibre sofisticação, funcionalidade e experiências relevantes para um público cada vez mais exigente.

O lançamento oficial aconteceu no dia 16, reunindo investidores e formadores de opinião. Interessados poderão conhecer mais detalhes no stand de vendas, localizado na Alameda das Framboesas, 281, no Caminho das Árvores, onde uma estrutura confortável e uma maquete do empreendimento proporcionam uma apresentação personalizada e aprofundada.

Acesse os perfis a seguir e saiba mais:

Iconic Caminho das Árvores: @iconiccaminhodasarvores

MP Incorporação: @mpincorporacao

Grupo BWA Realizações Imobiliárias: @bwa_realizacoes_imobiliarias

