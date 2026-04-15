LITERATURA

UCSal lança selo literário e reúne professores-autores na Bienal do Livro Bahia; veja programação

Universidade aposta em produção própria, estreia o selo DeSidera e transforma estande em espaço de encontros e ideias

Estúdio Correio

Publicado em 15 de abril de 2026 às 05:00

Reitor Prof. Dr. Deivid Carvalho Lorenzo, pró-reitoras e colaboradores da UCSal no estande da Bienal do Livro Bahia 2024, no Centro de Convenções Salvador Crédito: Divulgação/UCSal

A Universidade Católica do Salvador (UCSal) marca presença na Bienal do Livro Bahia 2026 com um estande que reúne professores da universidade, publicações da editora universitária UCSal Press e o lançamento oficial do selo literário DeSidera. O evento será realizado de 15 a 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, com expectativa de receber mais de 120 mil visitantes.

No ano em que celebra seus 65 anos, a UCSal vai além do perfil tradicional de universidade expositora. O estande reúne professores da instituição com livros publicados, estreia de títulos da UCSal Press e o lançamento do DeSidera, novo selo voltado à literatura, à arte e à produção criativa.

UCSal na Bienal do Livro 1 de 8

Entre os destaques da UCSal Press estão as obras “Extensão Universitária e Produção do Conhecimento na Pós-Graduação: Fundamentos teórico-metodológicos e práticas interdisciplinares no CEA/UCSal” e “Resíduos Sólidos e Mudanças Climáticas: conceitos e estratégias de atuação”. No estande, professores da universidade também estarão presentes com obras publicadas por outras editoras, ampliando o alcance da produção intelectual da UCSal.

A programação inclui encontros com autores e espaços de diálogo entre leitores e pesquisadores. O objetivo é apresentar ao público da Bienal o que a universidade produz para além da sala de aula. O conceito criativo que orienta a participação da UCSal na Bienal é sintetizado no conceito “Raízes sólidas, desejos siderais: conhecimento que ecoa dos nossos 65 anos”, uma referência direta ao tema do evento, “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”.

“Participar de mais uma edição da Bienal do Livro Bahia é, acima de tudo, reiterar o compromisso da Universidade Católica do Salvador com um projeto educacional que assume o papel de promover a cidadania e a cultura em nosso país. Neste ano, nossa participação em um evento de tamanha densidade ganha ainda maior beleza, pois integra o calendário das atividades comemorativas do Ano Jubilar da UCSal, que completa sessenta e cinco anos de existência e celebra sua participação em escrever a história do povo baiano ao fazer ecoar saberes devotados, especialmente, à promoção da dignidade humana e do bem-estar social.”, afirma o Reitor, Prof. Deivid Lorenzo.

A Bienal do Livro Bahia 2026 ocorre de 15 a 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. Os ingressos custam R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia) e estão disponíveis no site oficial do evento.