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OR transforma Salvador: empreendimentos redesenham bairros e impulsionam novo modelo urbano

De projetos pioneiros no Caminho das Árvores à construção de arranha-céus e soluções sustentáveis, empresa influencia mobilidade, meio ambiente e crescimento da capital

Estúdio Correio

Publicado em 28 de março de 2026 às 05:00

Olhar além Crédito: Acervo OR

Salvador completa, no domingo (29), 477 anos de história. Ao longo das últimas décadas, a capital baiana passou por uma transformação signiﬁcativa em sua paisagem urbana. A OR, incorporadora e construtora do Grupo Novonor, teve papel relevante nesse processo.

Completando 19 anos em 2026, a empresa foi responsável por alguns dos empreendimentos mais emblemáticos da cidade, que não apenas transformaram bairros com novos padrões de moradia, trabalho e lazer, como também inﬂuenciaram dinâmicas urbanas relacionadas à mobilidade, ocupação do solo e sustentabilidade.

Empreendimentos da OR 1 de 11

Do fortalecimento do Horto Florestal como eixo residencial de alto padrão à consolidação da Avenida Tancredo Neves como centro ﬁnanceiro, a trajetória da OR acompanha e impulsiona o desenvolvimento sustentável e a modernização da cidade, com a implantação de empreendimentos e melhorias em seu entorno.

“A cidade viveu, nas últimas duas décadas, um ciclo importante de qualiﬁcação urbana, com a criação de novos eixos de desenvolvimento e a valorização de regiões estratégicas”, avalia o diretor superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio. “Participamos desse movimento com projetos pensados para dialogar com a cidade e contribuir para seu crescimento sustentável”, destaca o gestor.

Transformação do modelo urbano

Parte desse desenvolvimento está diretamente associada à parceria de longa data com o arquiteto Antônio Caramelo, responsável por projetos que ajudaram a deﬁnir a paisagem urbanística de Salvador ao longo das últimas cinco décadas.

A relação proﬁssional teve início ainda na formação de Caramelo, na década de 1970, quando, por indicação do professor Diógenes Rebouças - uma das principais referências da arquitetura baiana - passou a atuar no planejamento e execução do bairro Caminho das Árvores, ao lado do então colega João Carlos Fernandes Campos. À época, diante de questões de saúde, Rebouças conﬁou a Caramelo a continuidade do projeto, desenvolvido sob sua supervisão e posteriormente apresentado à Odebrecht, hoje Grupo Novonor, estabelecendo uma parceria que atravessa cinco décadas.

O projeto do bairro Caminho das Árvores representou um marco no modelo urbanístico da cidade, ao incorporar não apenas a infraestrutura básica, como o planejamento de espaços públicos e áreas verdes que permanecem como características do bairro até hoje.

“Até então, de um modo geral, as empresas abriam os lotes e a Prefeitura assumia a infraestrutura. Naquele momento, a empresa fez diferente, passando a implantar também ruas, passeios, energia, drenagem e esgotamento sanitário, além de prever a criação de praças e arborização. Isso acabou inﬂuenciando a criação de uma norma que passou a exigir essa responsabilidade de quem loteava”, relembra Caramelo.

A partir dessa experiência, consolidou-se uma colaboração contínua com a OR, reunindo projetos de forte impacto urbano e decisões orientadas pelo desenvolvimento da cidade. Para a empresa, o arquiteto assinou alguns estudos urbanísticos e empreendimentos como o Vale do Loire, Hangar Business Park, D’Azur e Legacy.

“Tenho muito orgulho dessa parceria e da contribuição para a história de Salvador. Em cada projeto, a OR busca não apenas construir, mas agregar soluções e benefícios reais para a cidade”, aﬁrma o arquiteto.

Soluções de mobilidade e preservação ambiental

Esse princípio se reﬂete nas soluções de mobilidade incorporadas aos projetos. No Hangar Business Park, por exemplo, foi implantado um acesso subterrâneo sob a Avenida Paralela para viabilizar o ﬂuxo de pessoas para as torres sem sobrecarregar a rotatória local. Já no Legacy, o projeto prevê acessos independentes por duas ruas e organização viária pensada para reduzir impactos no trânsito da região do Caminho das Árvores, especialmente nos horários de maior movimento.

No Horto Florestal, esse olhar se traduz em empreendimentos que combinam a preservação ambiental e respeito à vocação e história do bairro. Em uma área marcada por atributos naturais raros, a atuação da OR ajudou a consolidar um novo padrão de ocupação, com integração à paisagem e valorização do entorno. Entre os destaques estão o Reserva Albalonga, Chácara Suíça, Bosque Itália e o Vale do Loire, marcos da expansão residencial de alto padrão na região.

No caso do Vale do Loire, o projeto foi concebido com foco na preservação ambiental, como conta Caramelo. “No Horto Florestal, havia um desaﬁo importante: preservar 320 árvores e, ao mesmo tempo, implantar o empreendimento. Tivemos um cuidado muito grande, com apenas duas torres em uma área de 25 mil metros quadrados, mantendo essa exuberância natural, que hoje se conﬁgura como um importante pulmão verde para a cidade”, destaca.

Melhor residencial sustentável

Outro exemplo é o Monvert, também no Horto Florestal, referência em sustentabilidade e inovação. O empreendimento foi o primeiro do Brasil a conquistar a certiﬁcação EDGE Advanced, com eﬁciência hídrica e energética superior a 40%. O projeto incorpora soluções como uso de energia solar, captação de água da chuva e gestão de resíduos sólidos.

Reconhecido pelo International Property Awards como o Melhor Empreendimento Residencial Sustentável nas Américas, o Monvert também gerou impactos urbanos no entorno, com a requaliﬁcação da Praça Estácio Gonzaga, que recebeu melhorias de drenagem, piso intertravado, paisagismo, mobiliário urbano e o plantio de mais de 1.600 mudas nativas.

Na orla, o D’Azur contribuiu para elevar o padrão urbanístico de Jaguaribe. A Mansão Morada dos Cardeais, no Corredor da Vitória, se destaca pelo impacto arquitetônico e pela inserção qualiﬁcada na paisagem urbana.

Centro ﬁnanceiro de Salvador

No segmento corporativo, empreendimentos como Salvador Trade Center, Boulevard Side e Mundo Plaza foram decisivos para a verticalização e consolidação do Caminho das Árvores como principal centro ﬁnanceiro da cidade.

“Empreendimentos concebidos a partir de uma leitura do entorno e seus atributos, têm a capacidade de induzir desenvolvimento, atrair investimentos e redeﬁnir a dinâmica urbana de uma região, como ocorreu no Horto Florestal e no Caminho das Árvores”, acrescenta Daniel Sampaio.

Melhor arranha-céu das Américas

Entre os projetos mais recentes, o Legacy se destaca como o mais ambicioso da incorporadora na capital baiana e marca um novo momento de desenvolvimento do Caminho das Árvores, bairro que volta a ser impulsionado por iniciativas da OR. Com 54 pavimentos e mais de 180 metros de altura, será a torre residencial mais alta do estado.

Em fase avançada de construção, o empreendimento foi premiado como melhor arranha-céu das Américas pelo International Property Awards e reúne soluções tecnológicas e sustentáveis, como droneport, carregadores para veículos elétricos e uso de energia solar.

“O Legacy representa uma nova geração de empreendimentos, que combinam inovação, eﬁciência e integração urbana, apontando para o futuro da construção civil em Salvador”, conclui Daniel Sampaio.