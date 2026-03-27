Rede de supermercados anuncia reabertura de unidade em Salvador com promoções

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Esther Morais
Publicado em 27 de março de 2026 às 09:56
A rede de supermercados RedeMix anunciou a reabertura de uma unidade no bairro do Itaigara, em Salvador, após passar por um processo de modernização. A reinauguração está prevista para o dia 9 de abril e deve contar com promoções para atrair clientes.
Localizada na Avenida Paulo VI, a loja é uma das mais tradicionais da rede e passou por uma revitalização completa. O espaço, com 778,78 metros quadrados de área de vendas, ganhou novo layout, iluminação renovada, pintura e readequação da comunicação visual, além de novos mobiliários e expositores.
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping
A reforma também incluiu melhorias estruturais, como a modernização dos sanitários, ajustes no sistema de climatização e a ampliação de setores estratégicos, como padaria, hortifruti e açougue.
De acordo com a empresa, a expectativa é de aumento de até 30% no fluxo de clientes e crescimento de cerca de 20% no faturamento da unidade. A loja está vinculada a 138 empregos diretos e cerca de 20 indiretos.
A reinauguração faz parte do plano de modernização e expansão da RedeMix, que vem investindo na atualização de suas operações. No fim de 2025, a empresa inaugurou sua 20ª unidade no Salvador Shopping.