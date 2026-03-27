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Rede de supermercados anuncia reabertura de unidade em Salvador com promoções

Reinauguração acontece em abril após modernização de loja no Itaigara

Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:56

RedeMix Crédito: Erik Salles/Divulgação

A rede de supermercados RedeMix anunciou a reabertura de uma unidade no bairro do Itaigara, em Salvador, após passar por um processo de modernização. A reinauguração está prevista para o dia 9 de abril e deve contar com promoções para atrair clientes.

Localizada na Avenida Paulo VI, a loja é uma das mais tradicionais da rede e passou por uma revitalização completa. O espaço, com 778,78 metros quadrados de área de vendas, ganhou novo layout, iluminação renovada, pintura e readequação da comunicação visual, além de novos mobiliários e expositores.

Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping 1 de 9

A reforma também incluiu melhorias estruturais, como a modernização dos sanitários, ajustes no sistema de climatização e a ampliação de setores estratégicos, como padaria, hortifruti e açougue.

De acordo com a empresa, a expectativa é de aumento de até 30% no fluxo de clientes e crescimento de cerca de 20% no faturamento da unidade. A loja está vinculada a 138 empregos diretos e cerca de 20 indiretos.