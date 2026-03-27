Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rede de supermercados anuncia reabertura de unidade em Salvador com promoções

Reinauguração acontece em abril após modernização de loja no Itaigara

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 09:56

RedeMix
RedeMix Crédito: Erik Salles/Divulgação

A rede de supermercados RedeMix anunciou a reabertura de uma unidade no bairro do Itaigara, em Salvador, após passar por um processo de modernização. A reinauguração está prevista para o dia 9 de abril e deve contar com promoções para atrair clientes.

Localizada na Avenida Paulo VI, a loja é uma das mais tradicionais da rede e passou por uma revitalização completa. O espaço, com 778,78 metros quadrados de área de vendas, ganhou novo layout, iluminação renovada, pintura e readequação da comunicação visual, além de novos mobiliários e expositores.

Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping

Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação
1 de 9
Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping por Divulgação

A reforma também incluiu melhorias estruturais, como a modernização dos sanitários, ajustes no sistema de climatização e a ampliação de setores estratégicos, como padaria, hortifruti e açougue.

De acordo com a empresa, a expectativa é de aumento de até 30% no fluxo de clientes e crescimento de cerca de 20% no faturamento da unidade. A loja está vinculada a 138 empregos diretos e cerca de 20 indiretos.

A reinauguração faz parte do plano de modernização e expansão da RedeMix, que vem investindo na atualização de suas operações. No fim de 2025, a empresa inaugurou sua 20ª unidade no Salvador Shopping.

Tags:

Supermercado

Mais recentes

Imagem - Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado

Líder de facção procurado por homicídios na Bahia é preso em operação fora do estado
Imagem - Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'

Esposa de PM morto na Bahia soube de acidente pelas redes sociais: ‘Pior notícia da minha vida'
Imagem - Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS

Sem queda de cabelo: conheça a imunoterapia, tratamento contra o câncer que vai ser incorporado pelo SUS

MAIS LIDAS

Imagem - Rede de supermercados anuncia reabertura de unidade em Salvador com promoções
01

Rede de supermercados anuncia reabertura de unidade em Salvador com promoções

Imagem - Agora vai! Peixes, Aquário e Touro mudam rumo profissional a partir deste sábado (28 de março)
02

Agora vai! Peixes, Aquário e Touro mudam rumo profissional a partir deste sábado (28 de março)

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2990, deste sábado (28); prêmio é de R$ 40 milhões
03

Resultado da Mega-Sena 2990, deste sábado (28); prêmio é de R$ 40 milhões

Imagem - Caminhada ou musculação? Veja quando o aeróbico é a melhor escolha para começar
04

Caminhada ou musculação? Veja quando o aeróbico é a melhor escolha para começar