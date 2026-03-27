CRIME

Terceiro suspeito de envolvimento na morte de Thamiris é preso na Bahia

Homem é apontado como liderança do tráfico e teria ordenado o crime

Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:59

Três homens já foram presos Crédito: PC-BA

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (27), o terceiro investigado pela morte de Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, cujo corpo foi localizado no bairro de Cassange, em Salvador.

O homem estava foragido e foi encontrado no município de Lamarão, a cerca de 177 quilômetros da capital baiana. Durante a ação, também foi cumprido mandado de busca e apreensão no imóvel onde ele estava.

Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção 1 de 8

Segundo as investigações, o suspeito é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região onde a vítima morava e teria participação na ordem do crime.

De acordo com a polícia, ele é irmão de um detento do sistema prisional, investigado como mandante do homicídio e acusado de violência contra a mulher.

A prisão foi realizada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).