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Terceiro suspeito de envolvimento na morte de Thamiris é preso na Bahia

Homem é apontado como liderança do tráfico e teria ordenado o crime

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:59

Polícia Civil faz buscas por indícios em Itinga no caso da morte de Thamiris
Três homens já foram presos Crédito: PC-BA

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (27), o terceiro investigado pela morte de Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, cujo corpo foi localizado no bairro de Cassange, em Salvador.

O homem estava foragido e foi encontrado no município de Lamarão, a cerca de 177 quilômetros da capital baiana. Durante a ação, também foi cumprido mandado de busca e apreensão no imóvel onde ele estava.

Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção

Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
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Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais
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Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; por Redes Sociais

Segundo as investigações, o suspeito é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região onde a vítima morava e teria participação na ordem do crime.

De acordo com a polícia, ele é irmão de um detento do sistema prisional, investigado como mandante do homicídio e acusado de violência contra a mulher.

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A prisão foi realizada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Com a captura do terceiro envolvido, a Polícia Civil informou que as investigações serão aprofundadas para identificar outros possíveis participantes do crime.

Tags:

Thamiris

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