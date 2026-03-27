Terceiro suspeito de envolvimento na morte de Thamiris é preso na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 27 de março de 2026 às 10:59
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (27), o terceiro investigado pela morte de Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, cujo corpo foi localizado no bairro de Cassange, em Salvador.
O homem estava foragido e foi encontrado no município de Lamarão, a cerca de 177 quilômetros da capital baiana. Durante a ação, também foi cumprido mandado de busca e apreensão no imóvel onde ele estava.
Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção
Segundo as investigações, o suspeito é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região onde a vítima morava e teria participação na ordem do crime.
De acordo com a polícia, ele é irmão de um detento do sistema prisional, investigado como mandante do homicídio e acusado de violência contra a mulher.
A prisão foi realizada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).
Com a captura do terceiro envolvido, a Polícia Civil informou que as investigações serão aprofundadas para identificar outros possíveis participantes do crime.