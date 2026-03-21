DESPEDIDA

Corpo de Thamiris é sepultado em Salvador sob forte comoção; mãe e irmãs precisaram ser amparadas

Cerimônia foi transferida de Lauro de Freitas para a capital devido ao grande número de presentes

Nauan Sacramento

Publicado em 21 de março de 2026 às 20:22

Despedida de Thamiris foi regada a amor, carinho e saudade Crédito: Redes Sociais

O corpo da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi sepultado na tarde deste sábado (21), no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília. O velório, marcado por homenagens e louvores religiosos, reuniu centenas de familiares e amigos. Inicialmente prevista para Lauro de Freitas, a despedida precisou ser transferida para Salvador por questões de logística e segurança, devido à multidão que compareceu para prestar o último adeus.

Imagens compartilhadas por familiares mostram o momento em que o caixão foi carregado sob o som de muita musica e emoção. A morte da jovem chocou a comunidade do Jardim das Margaridas e região metropolitana, mobilizando pedidos de justiça que dominaram as redes sociais durante todo o sábado.

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Para Rafaelly Hellena de 13 anos, amiga de Thamiris, o laço que une as duas não vai ser quebrado tão facil: "Eu sempre irei amar ela independente de qualquer coisa, ela sempre vai estar comigo. Eu não fazia nada sem ela, até pra ir na padaria eu chamava ela e ela ia, eu nunca senti uma dor de luto tão forte como estou sentindo agora, ela levou uma parte de mim com ela." afirma a jovem.

O sepultamento de Thamiris foi marcado por demonstrações de afeto e profunda dor coletiva. Sobre a tampa do caixão, um desenho dividia espaço com flores, cartazes, urso de pelúcia e outras lembranças depositadas por aqueles que conviviam com a adolescente.

Abaladas, a mãe e as irmãs de Thamiris precisaram ser amparadas por vizinhos e amigos durante a cerimônia. O adeus à menina de 14 anos reuniu uma multidão que, entre lágrimas, prestou as últimas homenagens no Cemitério Bosque da Paz.

INVESTIGAÇÃO

Enquanto ocorria a cerimônia, a Polícia Civil detalhou os avanços no inquérito. Rodrigo Faria Sena dos Santos, conhecido como “Farinha”, teve sua prisão temporária mantida após audiência de custódia. Ele foi transferido da Polinter para o sistema prisional e responderá perante a Vara do Júri de Lauro de Freitas.