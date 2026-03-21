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Vizinho suspeito de atrair Thamiris para a morte conhecia a vítima há mais de 10 anos

Justiça decidiu manter a prisão temporária de Rodrigo Faria Sena dos Santos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Millena Marques

  • Maysa Polcri

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:19

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita)
Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) Crédito: Reprodução

Rodrigo Faria Sena dos Santos, vizinho preso por atrair a adolescente Thamiris dos Santos Pereira para a morte, conhecia a vítima há mais de dez anos. Apontado como o responsável por executar o crime a mando do primo, ele era próximo da família e chegou a participar ativamente das buscas pelo corpo da jovem.

Rodrigo Faria Sena dos Santos foi preso na tarde de quinta-feira (19), pouco tempo depois de o corpo da vítima ser encontrado em uma área de mata. Após a prisão do suspeito, vizinhos invadiram a casa dele e protestaram contra a morte da jovem. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo recebeu ordens do primo, Davi de Jesus Ferreira, 32, para matar Thamiris.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

A Justiça decidiu manter a prisão temporária de Rodrigo após ele passar por audiência de custódia, na sexta-feira (20). Rodrigo é vizinho da família da jovem e teria sido responsável por atrair a vítima até o local onde ela foi morta, segundo as investigações.

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Davi, primo de Rodrigo, acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança. Ele está preso desde 20 de fevereiro deste ano.

Rodrigo, então, teria atraído a jovem após ela sair da escola. Thamiris teve o celular vistoriado, no chamado tribunal do crime, e foi executada. O corpo foi encontrado em uma área de mata, no bairro de Cassange, em Salvador, uma semana após o desaparecimento.

Tags:

Crime Adolescente Thamiris dos Santos Pereira

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