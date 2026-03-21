CRIME

Vizinho suspeito de atrair Thamiris para a morte conhecia a vítima há mais de 10 anos

Justiça decidiu manter a prisão temporária de Rodrigo Faria Sena dos Santos



Millena Marques

Maysa Polcri

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:19

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) Crédito: Reprodução

Rodrigo Faria Sena dos Santos, vizinho preso por atrair a adolescente Thamiris dos Santos Pereira para a morte, conhecia a vítima há mais de dez anos. Apontado como o responsável por executar o crime a mando do primo, ele era próximo da família e chegou a participar ativamente das buscas pelo corpo da jovem.

Rodrigo Faria Sena dos Santos foi preso na tarde de quinta-feira (19), pouco tempo depois de o corpo da vítima ser encontrado em uma área de mata. Após a prisão do suspeito, vizinhos invadiram a casa dele e protestaram contra a morte da jovem. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo recebeu ordens do primo, Davi de Jesus Ferreira, 32, para matar Thamiris.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

A Justiça decidiu manter a prisão temporária de Rodrigo após ele passar por audiência de custódia, na sexta-feira (20). Rodrigo é vizinho da família da jovem e teria sido responsável por atrair a vítima até o local onde ela foi morta, segundo as investigações.

Davi, primo de Rodrigo, acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança. Ele está preso desde 20 de fevereiro deste ano.