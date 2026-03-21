Vizinho suspeito de atrair Thamiris para a morte conhecia a vítima há mais de 10 anos

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Millena Marques
Maysa Polcri
Publicado em 21 de março de 2026 às 08:19
Rodrigo Faria Sena dos Santos, vizinho preso por atrair a adolescente Thamiris dos Santos Pereira para a morte, conhecia a vítima há mais de dez anos. Apontado como o responsável por executar o crime a mando do primo, ele era próximo da família e chegou a participar ativamente das buscas pelo corpo da jovem.
Rodrigo Faria Sena dos Santos foi preso na tarde de quinta-feira (19), pouco tempo depois de o corpo da vítima ser encontrado em uma área de mata. Após a prisão do suspeito, vizinhos invadiram a casa dele e protestaram contra a morte da jovem. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo recebeu ordens do primo, Davi de Jesus Ferreira, 32, para matar Thamiris.
Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso
A Justiça decidiu manter a prisão temporária de Rodrigo após ele passar por audiência de custódia, na sexta-feira (20). Rodrigo é vizinho da família da jovem e teria sido responsável por atrair a vítima até o local onde ela foi morta, segundo as investigações.
Davi, primo de Rodrigo, acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança. Ele está preso desde 20 de fevereiro deste ano.
Rodrigo, então, teria atraído a jovem após ela sair da escola. Thamiris teve o celular vistoriado, no chamado tribunal do crime, e foi executada. O corpo foi encontrado em uma área de mata, no bairro de Cassange, em Salvador, uma semana após o desaparecimento.