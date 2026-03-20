LUTO

Prefeitura de Lauro de Freitas decreta luto de três dias pela morte da adolescente Thamiris

Corpo da jovem de 14 anos foi encontrado na quinta-feira (19), uma semana após ela ser vista pela última vez

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:01

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

A prefeitura de Lauro de Freitas decretou luto oficial de três dias pela morte de Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos. A jovem havia desaparecido em 12 de março e teve o corpo encontrado na quinta-feira (19), em uma área de mata no bairro de Cassange, em Salvador. A adolescente morava com a família em Itinga, na cidade de Lauro de Freitas.

"Fica declarado luto oficial no Município de Lauro de Freitas, pelo período de três dias, a contar da data de publicação deste Decreto, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da adolescente Thamiris dos Santos Pereira. Durante o período de luto oficial, a bandeira do Município será hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos municipais", informou a prefeitura, na quinta-feira (19).

A identificação do corpo foi confirmada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) nesta sexta-feira (20), que fez necropapiloscopia, procedimento em que é realizado o confronto das impressões digitais da vítima com as fichas dactiloscópicas do banco de dados do Instituto de Identificação. O corpo da adolescente estava despido e em estado avançado de decomposição. Uma sacola plástica com os pertences de Thamiris foi deixada ao lado do corpo.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

Segundo o DPT, os exames periciais estão em andamento e os laudos serão encaminhados para a delegacia assim que concluídos. O prazo para liberação é de dez dias, podendo ser prorrogado conforme necessidade da perícia. Os exames vão indicar se a jovem sofreu ou não abuso sexual e demais circustâncias sobre a morte.

Nesta sexta-feira (20), equipes da Polícia Civil da Bahia cumpriram mandados de busca e apreensão, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, como parte das investigações sobre a morte da adolescente. As ações ocorreram em três endereços e em um trecho da Rua Antônio das Neves, onde foram realizadas buscas por vestígios biológicos e outros indícios que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

Tribunal do crime

A linha de investigação sobre a morte de Thamiris dos Santos Pereira aponta que a adolescente teria sido morta após denunciar um caso de violência contra mulher. O homem preso na quinta-feira (19) é Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, vizinho da família da jovem, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Ele é primo de Davi de Jesus Ferreira, 32 anos, que está preso desde 20 de fevereiro.

Davi acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança.