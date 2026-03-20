Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura de Lauro de Freitas decreta luto de três dias pela morte da adolescente Thamiris

Corpo da jovem de 14 anos foi encontrado na quinta-feira (19), uma semana após ela ser vista pela última vez

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:01

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

A prefeitura de Lauro de Freitas decretou luto oficial de três dias pela morte de Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos. A jovem havia desaparecido em 12 de março e teve o corpo encontrado na quinta-feira (19), em uma área de mata no bairro de Cassange, em Salvador. A adolescente morava com a família em Itinga, na cidade de Lauro de Freitas. 

"Fica declarado luto oficial no Município de Lauro de Freitas, pelo período de três dias, a contar da data de publicação deste Decreto, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da adolescente Thamiris dos Santos Pereira. Durante o período de luto oficial, a bandeira do Município será hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos municipais", informou a prefeitura, na quinta-feira (19). 

A identificação do corpo foi confirmada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) nesta sexta-feira (20), que fez necropapiloscopia, procedimento em que é realizado o confronto das impressões digitais da vítima com as fichas dactiloscópicas do banco de dados do Instituto de Identificação. O corpo da adolescente estava despido e em estado avançado de decomposição. Uma sacola plástica com os pertences de Thamiris foi deixada ao lado do corpo.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
1 de 7
Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

Segundo o DPT, os exames periciais estão em andamento e os laudos serão encaminhados para a delegacia assim que concluídos. O prazo para liberação é de dez dias, podendo ser prorrogado conforme necessidade da perícia. Os exames vão indicar se a jovem sofreu ou não abuso sexual e demais circustâncias sobre a morte.

Nesta sexta-feira (20), equipes da Polícia Civil da Bahia cumpriram mandados de busca e apreensão, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, como parte das investigações sobre a morte da adolescente. As ações ocorreram em três endereços e em um trecho da Rua Antônio das Neves, onde foram realizadas buscas por vestígios biológicos e outros indícios que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

Leia mais

Imagem - Justiça mantém preso vizinho suspeito de envolvimento na morte da adolescente Thamiris

Justiça mantém preso vizinho suspeito de envolvimento na morte da adolescente Thamiris

Imagem - Polícia confirma que corpo encontrado em área de mata é de Thamiris, morta aos 14 anos

Polícia confirma que corpo encontrado em área de mata é de Thamiris, morta aos 14 anos

Imagem - Quem é o suspeito preso pela morte de Thamiris, que recebeu ordens da cadeia para cometer o crime

Quem é o suspeito preso pela morte de Thamiris, que recebeu ordens da cadeia para cometer o crime

Tribunal do crime

A linha de investigação sobre a morte de Thamiris dos Santos Pereira aponta que a adolescente teria sido morta após denunciar um caso de violência contra mulher. O homem preso na quinta-feira (19) é Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, vizinho da família da jovem, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Ele é primo de Davi de Jesus Ferreira, 32 anos, que está preso desde 20 de fevereiro.

Davi acredita que foi preso após Thamiris denunciar que ele agredia a companheira e, por isso, teria ordenado que o primo matasse a adolescente, como forma de vingança.

A mando de Davi, que está preso, Rodrigo teria atraído Thamiris após a jovem voltar da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, na quinta-feira (12). Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída por Rodrigo, a adolescente teve o celular vistoriado e foi morta. Os primos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, conforme as investigações.

Mais recentes

Imagem - Duas apostas da Bahia levam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil; veja de onde são

Duas apostas da Bahia levam mais de R$ 4 milhões na Lotofácil; veja de onde são
Imagem - Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA

Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA
Imagem - Exposição “Salvador em Diversas Cores” transforma estações do metrô em galerias de arte inclusiva

Exposição “Salvador em Diversas Cores” transforma estações do metrô em galerias de arte inclusiva

MAIS LIDAS

Imagem - Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos
01

Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos

Imagem - Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele
02

Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele

Imagem - Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos
03

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental
04

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental