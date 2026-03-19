CRIME

Quem é o suspeito preso pela morte de Thamiris, que recebeu ordens da cadeia para cometer o crime

Homem teria recebido ordens do primo, que está preso, para executar a adolescente

Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2026 às 20:47

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) Crédito: Reprodução

O homem preso nesta quinta-feira (19) suspeito de envolvimento no desaparecimento e morte de Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, foi identificado como Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos. Ele recebeu ordens do primo, que está preso desde fevereiro, para matar a jovem, segundo as investigações.

Rodrigo Faria é vizinho da família de Thamiris, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Ele estava junto com o primo, Davi de Jesus Ferreira, 32, quando este foi preso por violência doméstica, em 20 de fevereiro.

A polícia acredita que Davi suspeitava que Thamiris havia o denunciado à polícia e, por isso, determinou a morte da adolescente. O corpo da jovem foi encontrado nesta quinta-feira (19), uma semana após ela ser vista pela última vez, no bairro de Cassange, em Salvador.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

"No dia 20 de fevereiro, Davi e Rodrigo estavam juntos, andando de moto. Eles estavam atrás de um terceiro indivíduo que suspeitavam estar tendo um caso com a mulher de Davi [que está preso] para matá-lo. Quando chegaram na casa, os policiais estavam lá. Davi foi preso e Rodrigo, que estava armado, conseguiu fugir", detalhou o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

A mando de Davi, que está preso, Rodrigo teria atraído Thamiris após a jovem voltar da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, na última quinta-feira (12). Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída por Rodrigo, a adolescente teve o celular vistoriado e foi morta. Os primos têm envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, conforme as investigações.

O que falta ser respondido?

O corpo da adolescente foi encontrado sem roupas e em estágio avançado de decomposição, em uma área de mata no bairro de Cassange. Os pertences dela, como relógio e uniforme, estavam dentro de uma sacola plástica ao lado do corpo. A perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) determinará se ela foi ou não vítima de abuso sexual.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

Segundo o delegado Moisés Damasceno, do Depom, a polícia ainda não tem indícios concretos de que Thamiris foi quem denunciou Davi de Jesus Ferreira por violência doméstica. "No último dia 12, Thamiris estava saindo da escola quando foi chamada por pessoas envolvidas com o crime na região para conversar. Nesse local, teriam verificado o celular dela e chegaram a conclusão de que ela tinha participação [na denúncia contra Davi], mas não sabemos ao certo por quais motivos", explicou o delegado.