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Tribunal do crime: polícia investiga se Thamiris foi morta após denunciar caso de violência doméstica

Corpo da adolescente foi encontrado nesta quinta-feira (19), uma semana após o seu desaparecimento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:16

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

A linha de investigação sobre a morte de Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, aponta que a adolescente teria sido morta após denunciar um caso de violência contra mulher. Esse homem, que está preso desde o dia 20 de fevereiro, teria sido o mandante do crime.

O homem preso nesta quinta-feira (19) é Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos. Ele é primo do homem preso no dia 20 de fevereiro, identificado como Davi de Jesus Ferreira, 32 anos.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução

Davi de Jesus teria mandado Rodrigo atrair Thamiris até um local onde ela teve o celular vistoriado e, depois, foi morta. A polícia, no entanto, ainda não sabe o local exato da execução da adolescente. Os primos, Davi e Rodrigo, teriam envolvimento com o tráfico de drogas no bairro de Itinga, onde a adolescente morava com a família. 

O corpo foi encontrado despido em uma área de mata no bairro do Cassange, em Salvador. Os pertences da adolescente, como o uniforme do colégio e um relógio, estavam em uma sacola plástica ao lado do corpo. A polícia investiga ainda se Thamiris foi vítima de abuso sexual.

"Essa pessoa que foi presa no dia 20 de fevereiro por violência doméstica, agressão e ameaça contra a esposa, acredita que Thamiris teria denunciado ele à Polícia Militar. Diante da prisão ele, a linha de investigação indica que ele [Davi] teria mandando outros indivíduos praticarem o crime contra ela", afirmou o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). A polícia não descarta a participação de mais envolvidos no crime. 

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Desaparecimento 

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, na última quinta-feira (12). Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Em um dos trechos, Thamiris aparece caminhando por uma rua e, em seguida, sai do percurso habitual em direção à casa onde mora, no bairro de Jardim das Margaridas, na capital baiana. Desde então, não foi mais vista.

A mochila da estudante foi localizada no mesmo dia do desaparecimento, com todos os pertences, exceto o celular, que permanece desligado. Familiares afirmaram que as redes sociais da jovem apresentaram indícios de manipulação após o sumiço.

Tags:

Tribunal do Crime Investigação Thamiris dos Santos Pereira

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