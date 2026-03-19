EXECUÇÃO

Tribunal do crime: polícia investiga se Thamiris foi morta após denunciar caso de violência doméstica

Corpo da adolescente foi encontrado nesta quinta-feira (19), uma semana após o seu desaparecimento

Maysa Polcri

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:16

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola Crédito: Reprodução

A linha de investigação sobre a morte de Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, aponta que a adolescente teria sido morta após denunciar um caso de violência contra mulher. Esse homem, que está preso desde o dia 20 de fevereiro, teria sido o mandante do crime.

O homem preso nesta quinta-feira (19) é Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos. Ele é primo do homem preso no dia 20 de fevereiro, identificado como Davi de Jesus Ferreira, 32 anos.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

Davi de Jesus teria mandado Rodrigo atrair Thamiris até um local onde ela teve o celular vistoriado e, depois, foi morta. A polícia, no entanto, ainda não sabe o local exato da execução da adolescente. Os primos, Davi e Rodrigo, teriam envolvimento com o tráfico de drogas no bairro de Itinga, onde a adolescente morava com a família.

O corpo foi encontrado despido em uma área de mata no bairro do Cassange, em Salvador. Os pertences da adolescente, como o uniforme do colégio e um relógio, estavam em uma sacola plástica ao lado do corpo. A polícia investiga ainda se Thamiris foi vítima de abuso sexual.

"Essa pessoa que foi presa no dia 20 de fevereiro por violência doméstica, agressão e ameaça contra a esposa, acredita que Thamiris teria denunciado ele à Polícia Militar. Diante da prisão ele, a linha de investigação indica que ele [Davi] teria mandando outros indivíduos praticarem o crime contra ela", afirmou o delegado Moisés Damasceno, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom). A polícia não descarta a participação de mais envolvidos no crime.

Desaparecimento

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da adolescente logo após deixar o colégio, na última quinta-feira (12). Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Em um dos trechos, Thamiris aparece caminhando por uma rua e, em seguida, sai do percurso habitual em direção à casa onde mora, no bairro de Jardim das Margaridas, na capital baiana. Desde então, não foi mais vista.