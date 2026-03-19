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Homem é preso suspeito de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Thamiris

A prisão foi realizada na tarde desta quinta-feira (19), mesmo dia em que o corpo da menina foi encontrado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:22

Suspeito de envolvimento na morte de jovem é preso
Suspeito de envolvimento na morte de jovem é preso Crédito: Reprodução/Record Bahia

Um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi preso nesta quinta-feira (19), em Itinga, no município de Lauro de Freitas Região Metropolitana de Salvador. A identidade do homem ainda não foi revelada. 

De acordo com a Polícia Civil, um corpo com indícios de ser da menina foi localizado na tarde desta quinta-feira (19), na Travessa do Rapouso, no bairro de Cassange. A adolescente foi vista pela última vez na última quinta-feirea (12), após sair da escola no bairro Jardim das Margaridas.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução

Ainda segundo o órgão, diligências e oitivas foi realizadas para a coleta de informações. Além disso, foram analisadas imagens de videomonitoramento. A mochila da vítima foi encontrada em uma rua da região no mesmo dia do desaparecimento. A partir disso, o suspeito foi identificado.

A polícia segue em busca dos outros envolvidos na morte da menina.

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Tags:

Crime Preso Suspeito Thamiris dos Santos Pereira

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