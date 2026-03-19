INVESTIGAÇÃO

Homem é preso suspeito de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Thamiris

A prisão foi realizada na tarde desta quinta-feira (19), mesmo dia em que o corpo da menina foi encontrado

Monique Lobo

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:22

Suspeito de envolvimento na morte de jovem é preso Crédito: Reprodução/Record Bahia

Um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi preso nesta quinta-feira (19), em Itinga, no município de Lauro de Freitas Região Metropolitana de Salvador. A identidade do homem ainda não foi revelada.

De acordo com a Polícia Civil, um corpo com indícios de ser da menina foi localizado na tarde desta quinta-feira (19), na Travessa do Rapouso, no bairro de Cassange. A adolescente foi vista pela última vez na última quinta-feirea (12), após sair da escola no bairro Jardim das Margaridas.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

Ainda segundo o órgão, diligências e oitivas foi realizadas para a coleta de informações. Além disso, foram analisadas imagens de videomonitoramento. A mochila da vítima foi encontrada em uma rua da região no mesmo dia do desaparecimento. A partir disso, o suspeito foi identificado.