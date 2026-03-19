Homem é preso suspeito de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Thamiris

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Monique Lobo
Publicado em 19 de março de 2026 às 17:22
Um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi preso nesta quinta-feira (19), em Itinga, no município de Lauro de Freitas Região Metropolitana de Salvador. A identidade do homem ainda não foi revelada.
De acordo com a Polícia Civil, um corpo com indícios de ser da menina foi localizado na tarde desta quinta-feira (19), na Travessa do Rapouso, no bairro de Cassange. A adolescente foi vista pela última vez na última quinta-feirea (12), após sair da escola no bairro Jardim das Margaridas.
Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola
Ainda segundo o órgão, diligências e oitivas foi realizadas para a coleta de informações. Além disso, foram analisadas imagens de videomonitoramento. A mochila da vítima foi encontrada em uma rua da região no mesmo dia do desaparecimento. A partir disso, o suspeito foi identificado.
A polícia segue em busca dos outros envolvidos na morte da menina.