OPORTUNIDADE

Curso gratuito de gastronomia oferece 200 vagas para mulheres em Salvador

Formação será realizada entre os dias 6 e 8 de maio, com aulas práticas e teóricas

Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 10:37

Curso vai acontecer na região da Estrada do Coqueiro Grande Crédito: Reprodução

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito Cozinha Itinerante, que acontece entre os dias 6 e 8 de maio de 2026, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas destinadas a mulheres que atuam como cozinheiras, empreendedoras da área de alimentação em comunidades ou na merenda escolar da rede pública.

A iniciativa conta com apoio do Governo da Bahia, por meio das secretarias estaduais das Mulheres (SPM), da Educação (SEC) e de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADES), e tem como foco qualificar participantes em técnicas da gastronomia profissional, além de incentivar o empreendedorismo feminino.

As atividades serão realizadas em uma estrutura montada no estacionamento do Atacadão Cajazeiras, na Estrada do Coqueiro Grande, em Fazenda Grande II. As aulas serão conduzidas pela chef Adriana Saldanha, responsável pela idealização do projeto. As vagas estão distribuídas em dois turnos: 100 no período da manhã, das 8h às 12h, e outras 100 à tarde, das 13h30 às 17h30.

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Durante os três dias de formação, as participantes terão acesso a conteúdos que incluem técnicas culinárias, cortes, preparo e manipulação de alimentos, além de noções de empratamento, aproveitamento integral dos insumos e estratégias de comercialização. O curso também propõe uma abordagem mais ampla da gastronomia, tratando a comida como expressão cultural, patrimônio imaterial e ferramenta de educação e sustentabilidade.

Entre os temas abordados estão receitas brasileiras, cozinha de memória, empreendedorismo no setor alimentício, uso de frutas na culinária, cacau de origem, seletividade alimentar e práticas como compostagem. Ao final do curso, as participantes receberão certificado presencial e serão incluídas na plataforma digital da Cozinha Itinerante, com acesso a 120 horas de conteúdos complementares online.