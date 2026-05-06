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Confira a previsão do tempo para Salvador nesta quarta-feira (6)

Há possibilidade de trovoadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:21

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A previsão do tempo para Salvador nesta quarta-feira (6) indica um dia de sol entre nuvens, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas ao longo do dia e também durante a noite, segundo o Climatempo.

Segundo a previsão, a capital baiana pode registrar acumulado de até 29,7 mm de chuva, com 96% de chance de precipitação. As temperaturas devem variar entre 23°C e 29°C, com sensação térmica entre 24°C e 26°C. A umidade do ar permanece elevada, chegando a 91%.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

A previsão aponta ainda ventos de até 17 km/h, além de índice UV em nível extremo. Há também alta probabilidade de formação de arco-íris durante o dia.

O nascer do sol está previsto para 5h42, enquanto o pôr do sol ocorre às 17h18.

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Previsão do Tempo

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