CHUVA

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta quarta-feira (6)

Há possibilidade de trovoadas

Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:21

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A previsão do tempo para Salvador nesta quarta-feira (6) indica um dia de sol entre nuvens, com pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas ao longo do dia e também durante a noite, segundo o Climatempo.

Segundo a previsão, a capital baiana pode registrar acumulado de até 29,7 mm de chuva, com 96% de chance de precipitação. As temperaturas devem variar entre 23°C e 29°C, com sensação térmica entre 24°C e 26°C. A umidade do ar permanece elevada, chegando a 91%.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A previsão aponta ainda ventos de até 17 km/h, além de índice UV em nível extremo. Há também alta probabilidade de formação de arco-íris durante o dia.