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Salvador tem chuva acima da média em abril; veja bairros mais atingidos

Estação de Ondina registrou um acumulado de 310,2 mm, volume cerca de 8,9% acima da média histórica

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de maio de 2026 às 22:20

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Salvador registrou chuvas acima da média durante o mês de abril. A normal climatológica (média histórica) esperada para o período é de 284,9 mm. No entanto, a estação de Ondina, utilizada como referência nos últimos 30 anos, registrou um acumulado de 310,2 mm, volume cerca de 8,9% acima da média histórica.

“O balanço que agora apresentamos reforça o cenário de atenção contínua na capital baiana, diante da previsão de manutenção das chuvas nos próximos meses”, destacou o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira.

Chuva em Salvador ao longo dos anos 1 de 61

Os maiores acumulados de chuva no período foram registrados nas localidades:

Calçada (353,6 mm) Caixa d’Água (353,2 mm)

Barra – Vila Naval (351,4 mm)

Liberdade – Vila Sabiá (344,8 mm)

Brotas – Codesal (344,0 mm)

Barbalho (332,0 mm)

Pau Miúdo (325,4 mm)

Rio Vermelho (325,4 mm)

Barris (316,8 mm)

Cidade Baixa – Monte Serrat (311,2 mm)



Na comparação com os últimos dez anos, abril de 2026 figura entre os mais chuvosos, embora distante do recorde recente. Em 2024, o acumulado chegou a 821,7 mm, seguido por 2020 (545,5 mm) e 2022 (420,9 mm). Ainda assim, o volume registrado neste ano permaneceu acima da normal climatológica.

As projeções climáticas para maio de 2026 indicam a continuidade de chuvas intensas na faixa leste do Nordeste, com volumes acima da média esperada de 302,2 mm. Entre os sistemas atmosféricos responsáveis por essas condições estão frentes frias, cavados, áreas de instabilidade e sistemas de baixa pressão. As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).