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Salvador tem chuva acima da média em abril; veja bairros mais atingidos

Estação de Ondina registrou um acumulado de 310,2 mm, volume cerca de 8,9% acima da média histórica

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de maio de 2026 às 22:20

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Salvador registrou chuvas acima da média durante o mês de abril. A normal climatológica (média histórica) esperada para o período é de 284,9 mm. No entanto, a estação de Ondina, utilizada como referência nos últimos 30 anos, registrou um acumulado de 310,2 mm, volume cerca de 8,9% acima da média histórica.

“O balanço que agora apresentamos reforça o cenário de atenção contínua na capital baiana, diante da previsão de manutenção das chuvas nos próximos meses”, destacou o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
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Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Os maiores acumulados de chuva no período foram registrados nas localidades:

  1. Calçada (353,6 mm)
  2. Caixa d’Água (353,2 mm)
  3. Barra – Vila Naval (351,4 mm)
  4. Liberdade – Vila Sabiá (344,8 mm)
  5. Brotas – Codesal (344,0 mm)
  6. Barbalho (332,0 mm)
  7. Pau Miúdo (325,4 mm)
  8. Rio Vermelho (325,4 mm)
  9. Barris (316,8 mm)
  10. Cidade Baixa – Monte Serrat (311,2 mm)

Na comparação com os últimos dez anos, abril de 2026 figura entre os mais chuvosos, embora distante do recorde recente. Em 2024, o acumulado chegou a 821,7 mm, seguido por 2020 (545,5 mm) e 2022 (420,9 mm). Ainda assim, o volume registrado neste ano permaneceu acima da normal climatológica.

As projeções climáticas para maio de 2026 indicam a continuidade de chuvas intensas na faixa leste do Nordeste, com volumes acima da média esperada de 302,2 mm. Entre os sistemas atmosféricos responsáveis por essas condições estão frentes frias, cavados, áreas de instabilidade e sistemas de baixa pressão. As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Realizada anualmente entre abril e junho, período historicamente mais chuvoso em Salvador, a Operação Chuva intensifica ações preventivas, o monitoramento de áreas de risco e o atendimento à população. Somente entre os dias 1º e 30 de abril deste ano, foram realizadas 1.443 vistorias em diferentes regiões da cidade. Entre as principais ocorrências registradas, destacam-se 364 ameaças de desabamento, 351 ameaças de deslizamento de terra e 234 casos de alagamento.

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