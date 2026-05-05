Líder da facção MPA do sul da Bahia é morto durante tiroteio com a polícia

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Elaine Sanoli
Publicado em 5 de maio de 2026 às 20:50
Um traficante apontado como líder da facção criminosa Mercado do Povo Atitude (MPA), com atuação na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, foi morto no final da tarde desta terça-feira (5). Na ocasião, o homem teria trocado tiros com policiais durante uma ação na localidade conhecida como Casas Novas, no bairro Baianão.
O homem foi identificado como William Silva de Oliveira, conhecido como “Chapa”. A polícia atuava na região após um ataque do MPA contra o Comando Vermelho (CV) e identificou um esconderijo atribuído à facção, onde William poderia estar sendo escondido por outros integrantes da organização criminosa.
Liderança do Mercado do Povo Atitude foi morta pela polícia
No local, “Chapa” não acatou a ordem de prisão e teria iniciado um tiroteio com as equipes da Polícia Civil (1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, 10ª DTE e GATTI), da Polícia Militar (8º BPM/CETO) e da Polícia Federal (Força-Tarefa — CORE/PCBA e BOPE/PMBA). Ele foi encontrado após a cessação dos disparos. O suspeito chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem possuía passagens pela polícia e também pelo sistema prisional. Ele estava em liberdade após receber um alvará de soltura, mas possuía três mandados de prisão.
A Polícia Civil informou que “Chapa” exercia função de gerência e coordenação de atividades ilícitas do grupo. Ele era investigado como autor de mais de 20 homicídios na região.
Unidades ordinárias e especializadas das Polícias Militar e Civil seguem com as ações intensificadas no distrito de Pindorama para capturar outros integrantes da facção.