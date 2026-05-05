PREMIAÇÃO

Jornal CORREIO recebe Prêmio Empresas DuBem 2025 das Obras Sociais Irmã Dulce

O jornal recebeu o prêmio na categoria Ouro pelo apoio prestado a Osid ao longo do último ano

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de maio de 2026 às 20:09

Luciana Gomes, gerente de comercial e marketing do CORREIO Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO

O CORREIO foi uma das empresas contempladas pelo Prêmio Empresas DuBem 2025, realizado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), nesta terça-feira (5), no Teatro Sesc Casa do Comércio. O jornal recebeu o prêmio na categoria Ouro pelo apoio prestado a Osid ao longo do último ano.

Ao todo, 100 entidades foram contempladas pela premiação, em cinco categorias. A edição deste ano, também contou com a categoria Pessoas DuBem, que homenageia pessoas físicas que se destacaram nas doações para as Obras. De acordo com a gestora de captação de recursos Fagna Freitas, o prêmio é uma maneira de agradecer quem ajuda a manter vivo o legado de Santa Dulce dos Pobres.

"É a oportunidade que as obras têm de reconhecer o valor dessas empresas que abraçaram as obras. Segundo, é juntar responsabilidade social com o investidor privado ou a pessoa física que doou. É o momento que a gente tem de fazer uma congratulação e comemorar essa vitória de ter passado o 2025 com todos esses investidores juntos caminhando com a gente", disse.

Já a superintendente da Osid Maria Rita Pontes destacou que o evento é uma forma de relembrar essas contribuições e manter vivo o legado de Dulce.

"Um dos valores de Santa Dulce era a gratidão. Nós também continuamos essa história. Faz parte do nosso dia a dia agradecer às pessoas que nos ajudam, por menor que seja a contribuição, porque senão a gente não teria conseguido nos manter ao longo de 66 anos. Estamos aqui para poder continuar levando adiante esse legado dela cada dia mais, fazendo mais e ampliando a assistência", acrescentou.

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A gerente de comercial e marketing Luciana Gomes esteve presente no evento para receber o prêmio pelo CORREIO. "Fazer parte disto é uma honra para o jornal. Nós somos parceiros de muito tempo e a gente sempre ajuda no que pode. Sempre estamos juntos e fazemos com que sejam sempre ações positivas. A gente perpetua isso na forma de matéria, de anúncio, no que eles precisarem. Estarmos neste prêmio é ainda mais satisfatório, porque é um reconhecimento dessa ajuda que a gente faz com amor e carinho", falou Luciana.

Já a gerente de mercado-leitor, Mara Salmeron, destacou as campanhas realizadas pelo jornal em parceria com as Obras. Uma delas foi a promoção na qual o leitor recebia uma ecobag com a imagem de Santa Dulce na compra de uma edição impressa do CORREIO.

"O CORREIO selou uma parceria desde 2024 e já soma mais de 25 mil produtos com a imagem de Santa Dulce dos Pobres, contribuindo para fortalecer, por meio da mídia, o legado de uma instituição amplamente reconhecida e respeitada. Em 2026, a ação será realizada em setembro", afirmou.

O evento contou com apresentação de idosos da Orquestra Santa Dulce, que conta com alunos do Núcleo de Práticas Musicais do Centro Educacional Santo Antônio (CESA), unidade de educação das obras e é realizado em parceria com o Neojiba. O espaço também contou com uma exposição de peças de tecelagem e cerâmica produzidas por familiares dos alunos do CESA.