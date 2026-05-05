HOMENAGEM ESPECIAL

Jornal CORREIO terá item exclusivo de Dia das Mães na edição desta sexta (8)

Exemplar do dia e revista de jogos serão vendidos por apenas R$ 13

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de maio de 2026 às 20:18

Correio Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (8), o jornal Correio estará acompanhado de uma lembrança em homenagem ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10). Na data, o exemplar poderá ser adquirido com um item exclusivo: uma nécessaire de maquiagem.



Os leitores poderão escolher entre duas opções de cor, vermelha ou bege, com uma frase personalizada especialmente para a ocasião, que sintetiza o sentimento deste momento: “Essencial como você”.

Veja qual será o item que acompanhará a edição do CORREIO* de sexta 1 de 4

O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 13,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na mesma data, a edição sem o item será comercializada por R$ 2,25.